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Зеленський просить не ігнорувати повітряні тривоги "особливо цими днями" (відео)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 02 грудня 2023, 21:41
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Президент вчергове звернувся до українців

Російські окупанти продовжують щоденно атакувати українські міста. Президент України Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 2 грудня. За його словами, це важливо особливо найближчими днями.

"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити", — заявив глава держави.

Президент також подякував усім, хто боронить Україну, а також рятувальникам та правоохоронцям. "Усім, хто допомагає, хто тренує та лікує, хто забезпечує українську силу всім необхідним. А також, звичайно, нашим рятувальникам – усьому колективу ДСНС України. Працівникам Національної поліції та Національної гвардії, які допомагали й допомагають незмінно нашим людям після російських обстрілів і після ударів негоди", – підкреслив Зеленський.

"Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: "Я додав щось своє до спільного захисту". Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо", – заявив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше дав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу з реагування на носіїв "Кинджалів". Річ у тім, що постійні тривоги через цю загрозу можуть на годинник паралізувати країну.