В Днепре прогремел мощный взрыв: тревогу объявили только после него

Военные подтвердили угрозу применения баллистических ракет

В Днепре утром 2 декабря прогремел мощный взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена спустя несколько минут.

Местные Telegram-каналы сообщают, что россияне могли применить баллистику. Подробностей на данный момент нет, местные власти пока не прокомментировали взрыв.

По словам местных жителей, взрыв в городе слышали около 09:11 сразу в нескольких районах. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Воздушная тревога объявлена не только в Днепре, но и в ряде соседних областей. Воздушные силы ВСУ подтверждают опасность и просят находиться в укрытиях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", — сказано в сообщении.

В 09:30 в городе прогремели повторные взрывы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 2 декабря враг атаковал Украину дронами и ракетами. В одной области зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, произошел пожар.