Україна може залишитися без підтримки США: у Білому домі зробили тривожну заяву

У США пояснили від кого залежить подальша підтримка України

США не можуть гарантувати Україні, що й надалі постачатимуть зброю та боєприпаси. Протягом кількох наступних тижнів американці ще мають можливість надавати допомогу, а далі все залежатиме від конгресменів.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. За його словами, деякі республіканці ведуть "екстремальну політику".

Джон Кірбі розповів, що українські лідери 6 грудня відвідали конференцію Пентагону з питань оборонної промисловості, щоб переконатись у подальшій підтримці з боку США. Україні важливо мати здорову оборонно-промислову базу та довгострокову підтримку безпеки. Водночас у Білому домі стурбовані тим, що можуть надавати допомогу Україні протягом кількох тижнів.

"Ми знаємо, що там (у Конгресі — ред.) є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через досить екстремальну прикордонну політику, за якою президент висловився, що ми готові вести переговори сумлінно, він вірить, що мають бути змінені імміграційна політика, а також зміни ресурсів, і він готовий вести цю розмову", — додав Кірбі.

На уточнювальне питання про те, чи можуть США дати гарантії щодо продовження військових постачань Україні, Джон Кірбі відповів, що Білий дім зараз не може дати їх. Все вирішується у Конгресі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США заблокував допомогу Україні у розмірі 61 млрд доларів. Документ не набрав достатньої кількості голосів через те, що демократи та республіканці досі не порозумілися з питань міграції.