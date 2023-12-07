Україна хоче від США новітню ППО THAAD: що вона може протиставити російським ракетам та дронам

THAAD випробувана в бойових умовах в ОАЕ

Україна передала США список потрібного озброєння. Серед вже знайомих пунктів про танки, безпілотники та ракети, з'явилися і нові цікаві запити. Один з них — система протиповітряної оборони THAAD.

Цей комплекс випускає компанія Lockheed Martin. Зазначається, що вона ефективна проти загроз балістичних ракет малої і середньої дальності. THAAD є єдиною американською системою, призначеною для перехоплення цілей поза і всередині атмосфери. Перехоплює та знищує комплекс ракети на кінцевій або завершальній фазі польоту.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) працюють в ОАЕ, Південній Кореї та США. Перші випробування почалися у 1995 році, три роки пішло аби THAAD на озброєння поставили. Батарея складається з чотирьох основних компонентів: пускова установка, перехоплювач, радар і блок управління вогнем. Пускова установка встановлюється на вантажівці, здатна нести до восьми перехоплювачів, з яких можна швидко стріляти та перезаряджати. Кожен перехоплювач THAAD має радіус дії близько 200 км і використовує технологію, де загроза, що наближається, знищується кінетичною енергією. THAAD здійснив своє перше успішне перехоплення в бою в 2022 році в ОАЕ.

Характеристики THAAD

Вага ракети — 900 кг

Дальність ракети — до 200 км

Висота перехоплення ракет — 150, до 200 км

Швидкість ракети 2700—2800 м/с, максимальна швидкість не менше 8 Маха

Дальність виявлення цілі — 1000 км.

THAAD може приймати сигнали від Aegis, супутників та інших зовнішніх датчиків, щоб розширити свою зону покриття, і може працювати разом з Patriot/PAC-3 і системою командування, управління, управління боєм і зв’язку (C2BMC). Цей комплекс може працювати при масованих ударах. Виробники не зупиняються, вони наразі намагаються дозволити пусковим установкам працювати на віддаленні від інших частин, додання більше пускових в комплекс. Наразі вже вдалося інтегрувати систему з Patriot.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у порівнянні з 2022 роком зараз в Україні краща система протиповітряної оборони. Проте аби закрити всю лінію фронту від прольоту ворожих дронів не вистачить техніки в усьому світі — її протяжність занадто велика.