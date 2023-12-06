Ситуація стала кращою: у ЗСУ розповіли, яка зброя найефективніша проти росіян

Якщо вдасться реалізувати план із закупівлі 60 установок Gepard для України, це суттєво посилить оборону від ворожих дронів

Порівняно з 2022 роком Україна має більше західної зброї для відбиття повітряних атак. Ситуація почала значно покращуватись у жовтні минулого року, коли Росія розпочала масований ракетний терор по Україні. Тоді партнери надали перші комплекси NASAMS та батарею IRIS-T.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, до 11 вересня 2022 року на озброєнні (йдеться про ЗРК) була лише радянська техніка (С-125, "Оса", "Шилка", зенітки).

Згодом Україна отримала переносні ЗРК американський Stinger, польський Piorun, французький Mistral та британський Starstreak. Проте всі вони мають малий радіус дії. Російські ракети та дрони знищувалися переважно ракетами комплексів "Бук-М" та С-300.

Ситуація стала значно кращою, коли союзники передали перші комплекси NASAMS та батарею IRIS-T.

"Вони дуже ефективні – дають 100% результат. Одна ракета йде на одну ціль. Втім, видаток ракет дуже великий, як і навантаження на техніку, через що вона виходить з ладу. Зараз ми вимушено використовуємо мобільні вогневі групи, які допомагають збивати більше дронів, завдяки професіоналізму, досвіду та навченості військових. Водночас вони не можуть зрівнятися в ефективності із західними системами ППО. Так, можна створити більше груп, але їх треба озброїти, надати більше тепловізорів, прожекторів, лазерних цілевказань", — сказав Юрій Ігнат.

Він також додав, що якщо вдасться реалізувати план із закупівлі 60 установок Gepard, це суттєво посилить оборону від ворожих дронів. Їх можна буде збивати, не витрачаючи зенітні ракети.

"Інша справа, що радіус дії цих систем – до 5 км. Україна – це 603 тисячі квадратних кілометрів. Протяжність лінії фронту – 2,5 тисячі кілометрів. Сьогодні такої кількості систем ППО немає у всьому світі, адже до таких викликів ніхто не був готовий ", — зазначив співрозмовник "Телеграфа".

Юрій Ігнат поряд з іншими експертами робить прогноз, що російські окупанти збільшать атаки дронами Україною цієї зими. На його думку, Україні слід готуватися до терору "Шахедами", FPV-дронами та "Ланцетами" по лінії фронту.

Водночас наша країна може сподіватися у питанні нарощування потужності виробництва техніки ППО на Німеччину, Францію та США.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": РФ змінила тактику енерготерору. На які три важливі питання слід звернути увагу Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства оборони України Рустем Умєров повідомив про успіхи ЗСУ на фронті. Він зазначив, що військові прорвали дві лінії оборони ворога.