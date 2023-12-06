Майже прорвали всю лінію оборони: Умєров розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Україна вже має розроблений план на 2024 рік

Українські захисники показують добрі результати на фронті, пройшовши вже дві лінії оборони окупантів. Вже зараз військові перебувають перед третьою лінією.

Про це Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив в інтерв’ю FoxNews. За його словами, план щодо звільнення українських територій на наступний рік уже розроблено.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз ми маємо план на 2024 рік", — зазначив він.

Також Умєров підкреслив, що стратегічною перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас та Чорне море. Коментуючи питання про те, чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме роками, глава Міноборони лише сказав, що цивілізованому світу має бути соромно за те, що той не може захистити себе від авторитарного режиму.

"Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Вони (Росія – ред.) вважають, що Україна та українці не повинні існувати", — наголосив міністр.

Умєров вважає, що недопущення існування такого режиму і на користь американцям, тому своєї слабкості не треба показувати.

Також міністр в інтерв’ю заговорив про НАТО. Він зазначив, що Україна хоче "говорити з Альянсом однією мовою". Тому всі розрахунки на 2024 рік, закупівлі та планування операцій будуть проводитися за стандартами НАТО, щоб "між нами не було різниці".

Щодо закидів у корупційних скандалах усередині Міноборони Рустем Умєров наголосив, що зараз проводяться конкурси, тендери, перевірки, аудити. Водночас міністерство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада російські окупанти заявили про захоплення важливого селища на сході України. Водночас аналітики кажуть, що слова загарбників не відповідають дійсності.