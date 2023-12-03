ЗСУ радують новими успіхами на фронті: що зараз відбувається на полі бою (мапа)

ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога

Українські військові продовжують битву з російськими окупантами на фронті та мають нові успіхи. На деяких напрямках є просування, а також успішні відбиття ворожих атак.

За попередньою інформацією українські війська звільнили позиції на південь від Степового та на південь від Новокалинового. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Луганська область

Українські воїни відбили атаки ворога Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва. Також захисникам вдалося просунутися вперед під Кремінною. У той самий час наші війська просунулися на захід від Діброви.

По всій Харківській області, особливо у напрямках Куп’янська та Борової, українські війська зміцнюють свої позиції. Глава Харківської ОВА заявив, що воїни зводять укріплення за кілька кілометрів від російських позицій у деяких районах.

Донецька область

Окупанти продовжили наступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед. Водночас ворог захопив кілька українських позицій поблизу Андріївки.

Захисники відбили російські атаки поблизу Григорівки, Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки. Вони також ведуть активну оборону поблизу Бахмута та проводять штурми за будь-якої можливості.

В останні дні окупанти вели безуспішні атаки за кількома напрямками на північ, північний схід, південь, південний захід і південний схід від Авдіївки. За даними Генштабу,

ЗСУ добилися деяких недавніх успіхів у ході контратак поблизу Авдіївки та звільнили позиції на південь від Степового та на південь від Новокалинового. Вони продовжили операції в західній частині Запорізької області 2 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

"Південна вісь"

Українські воїни продовжили контрнаступні операції у західній частині Запорізької області. Проте серйозних успіхів їм не вдалося досягти. У напрямку Мелітополя також тривали наступальні операції.

Захисники продовжують утримувати позиції на східному березі річки Дніпро та ведуть контрбатарейний вогонь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти стверджують про захоплення важливого селища на сході України. Проте аналітики мають іншу інформацію.