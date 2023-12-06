"Ми впораємося": на який крок піде Рада, якщо США не нададуть допомоги Україні

У депутатів є план дій

Якщо американські конгресмени до кінця 2023 року не зможуть виділити фінансову допомогу Україні, то офіційному Києву доведеться скорочувати бюджетні витрати. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що, на її думку, в США все ж таки встигнуть проголосувати за виділення допомоги Україні. Тим більше, що нашу країну підтримують одразу дві палати Конгресу.

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"Безумовно, є деякі радикальні республіканці, які не підтримують Україну і вважають, що потрібно зменшувати підтримку, але всі конгресмени, які аналізують ситуацію, розуміють, що кошти, які спрямовуються на військову підтримку України, переважно залишаються в США", — розповіла Підласа.

Нардепка пояснила, що здебільшого ці гроші все одно залишаються в Америці. Їх спрямовують на оборонне виробництво. Вона навела як приклад випуск зенітно-ракетного комплексу Stinger. З 2005 року США не виробляли їх і почали їх робити лише після підписання контракту з Україною. Тоді наша країна уклала угоду з Пентагоном на 624 млрд доларів.

"Навіть якщо до кінця року не буде ухвалено рішення про надання коштів від США, то в січні ми впораємося. І державний бюджет буде виконано. Але тут треба розуміти, що це стосується фінансування не лише від США, а й усіх міжнародних партнерів України. Якщо у нас буде недофінансування державного бюджету, тобто дефіцит буде покритий не повністю, це означатиме велике скорочення видатків державного бюджету", — заявила Підласа.

Назвала депутатка і більш песимістичний сценарій. Можливо, Україні доведеться скорочувати витрати, які спрямовуються на підтримку економіки держави. Вона навела приклади.

"Зокрема, скорочуватимуться всі капітальні витрати, всі програми підтримки бізнесу. Якщо не буде достатнього фінансування, то ні про яке відновлення також не може йтися у 2024 році. Крім того, ми, звичайно, продовжуватимемо говорити про перенаправлення податків з місцевого рівня на рівень державного бюджету для того, щоб ми могли забезпечувати виконання всіх наших зобов’язань перед працівниками бюджетної сфери щодо соціальних виплат", — зазначила нардепка.

Раніше "Телеграф" писав, що в Пентагоні назвали суму, що залишилася для допомоги Україні. Вона не збільшиться, доки відповідне рішення не ухвалить Конгрес.