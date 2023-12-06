Закритий брифінг Сенату США перетворився на палку сварку: що по Україні

Засідання назвали "марною тратою часу"

Конгресмени США розповіли про те, як пройшов закритий брифінг, на якому обговорювали голосування за пакет допомоги Україні. Проте, як виявилось, зустріч була досить напруженою та не мала очікуваних результатів, адже вийти з глухого кута не вдалось.

Ба більше, брифінг перетворився на бурхливу сварку, адже чимало законодавців були не раді відмові включити жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги. Про це інформує CNN.

За словами лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, суперечка спалахнула після того, як лідер меншості Мітч Макконнелл попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми виступити з доповіддю про кордон замість того, щоб поставити питання про Україну журналістам.

Чак Шумер зауважив, що один з республіканців "проявив неповагу і почав кричати на одного з генералів, запитуючи його, чому вони не поїхали на кордон". Джерела іноземного видання повідомили, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон.

За словами Коттона, учасники брифінгу "відмовилися відповідати на будь-які питання про кризу на кордоні або про те, що ми можемо зробити, щоб вирішити цю кризу".

А от сенатор-республіканець Ліндсі Грем розповів, що в залі вже на початку засідання виникла напруженість, тому що "ніхто не говорив про кордон (імміграційну політику)".

На думку республіканців, брифінг виявився марним витрачанням часу, адже там не обговорювали нову інформацію. Деякі республіканці навіть покинули засідання раніше.

"Це було більш драматично, тому що у вас є ціла політична партія, яка, схоже, готова спустити підтримку України та Ізраїлю в унітаз, тому що вони воліють мати широко відкритий кордон, а не підтримку України та Ізраїлю", – заявив сенатор Кевін Крамер.

Сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні зазначив, що його партія хоче допомогти і Україні, і Ізраїлю, але необхідні жорсткіші заходи щодо безпеки кордону.

"Вони не хочуть цього робити. Тому республіканці просто йдуть з брифінгу, тому що люди, які там присутні, не хочуть обговорювати, що потрібно для того, щоб домовитися", – зазначив він.

За словами сенатора Роджера Маршалла, його колеги з Республіканської партії хотіли б більше зосередитися на міграційній політиці під час брифінгу і були розчаровані відсутністю розмови щодо цього.

Проте сенатор-демократ Марк Ворнер наголосив, що наслідки від припинення допомоги Україні "переслідуватимуть" США протягом десятиліть.

"Розвідка вже кілька місяців говорить про те, що Путін думає, що він може перечекати Захід і перечекати Америку, і чого я не розумію від деяких моїх друзів, то це те, чи готові ми довести, що він правий", – додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стала відома причина, чому президент України Володимир Зеленський скасував виступ на секретному брифінгу в Сенаті США.