В Білому домі закликали конгресменів не допомагати путіну та проголосувати за допомогу Україні

Якщо Конгрес не схвалить фінансування вчасно, постачання зброї до України можуть взагалі припинитися

У Білому домі закликали конгресменів якнайскоріше виділити додаткове фінансування для надання допомоги Україні. Кожний з конгресменів, який проголосує проти цього фінансування – фактично друг російського диктатора володимира путіна, оскільки допомагає йому виграти війну в Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу 4 грудня. Він зазначив, що відмова Україні у допомозі в той період, коли вона зазнає труднощів, завдасть жахливої шкоди демократії.

"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу… Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", – сказав він.

Салліван додав, що кошти для допомоги зараз закінчуються, тому якщо Конгрес не схвалить фінансування вчасно, постачання зброї можуть взагалі припинитися. США не зможуть надавати Україні озброєння з американських військових запасів.

"Ресурси, які Конгрес надав для України та інших потреб у сфері національної безпеки, зупинили російський поступ в Україні, допомогли Україні досягти суттєвих воєнних перемог, включаючи відвоювання понад 50% території, яку росія окупувала", – нагадав посадовець.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що в США зростає опозиція щодо допомоги Україні, американці продовжують знаходити причини для того, щоб не кидати нашу країну. Наприклад, через злочини росіян проти християн-протестантів.

Сполучені Штати Америки вважають головним завданням на поточний момент допомогти Україні пройти зиму. Тому Вашингтон прийняв рішення зосередитися на трьох пріоритетах надання допомоги Україні – це посилення української ППО, зміцнення енергетичної інфраструктури та створення запасів обладнання.