Як США допоможе Україні взимку: у Байдена назвали головні пріоритети

Україна отримала від США та союзників системи ППО, запаси обладнання та захисне спорядження для критично важливих об'єктів

Сполучені Штати Америки вважають головним завданням на поточний момент допомогти Україні пройти зиму. Тому Вашингтон прийняв рішення зосередитися на трьох пріоритетах надання допомоги Україні – це посилення української ППО, зміцнення енергетичної інфраструктури та створення запасів обладнання.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 листопада у Білому дому. Кірбі нагадав, що російський терористичний режим не відмовився від намагання атакувати об'єкти української критичної інфраструктури.

Президент США Джо Байден та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван доручили з огляду на ракетні та дронові атаки російських терористів проти електростанцій визначити головні напрямки надання допомоги Україні. Прийнято рішення виділити три пріоритети.

"По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру. По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнити її енергетичну інфраструктуру. І по-третє, ми передаємо Україні резервне обладнання та матеріали", – сказав Кірбі.

За його словами, США та партнери вже передали Україні нові зенітні ракетні системи, у тому числі ЗРК Patriot, Hawk та Avenger, не рахуючи інших засобів протиповітряної оборони. Також Україна отримала захисне обладнання – спеціальні сітки, арматуру, бар'єри HESCO – за допомогою якого можна захистити важливі об'єкти.

Також Україна отримала допомогу у створенні недоторканого запасу для відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. До складу допомоги увійшли високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів Америки вже вплинуло на здатність України протистояти росії на полі бою.