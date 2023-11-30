Кіссінджер продовжував впливати на політику США до останніх днів

В США помер колишній державний секретар Генрі Кіссінджер. Цьогоріч у травні йому виповнилося рівно 100 років.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters 30 листопада. Кіссінджер помер у своєму будинку у Коннектикуті, про місце та дату прощання з політиком поки що нічого не відомо.

Кіссінджер відомий тим, що обіймав посаду державного секретаря США з 1973 по 1977 роки, доклавши на цій посаді рук до величезної кількості подій у світі. Серед них – закінчення війни у В'єтнамі, дипломатичні відносини з Китаєм, "розрядка" у відносинах з СРСР, переговори щодо роззброєння, а також – налагодження зв'язків Ізраіля та арабських держав.

Кіссінджер продовжував впливати на політику США до останніх днів. Зокрема, у 2008 році він був проти прийняття України в НАТО – політик вважав, що вона повинна залишитися в російській сфері впливу. У 2014 році він критикував дії США та країн Європи, у 2022 році, після початку війни в Україні Кіссінджер критикував санкції проти рф та виправдовував дії російської армії.

Проте вже у січні 2023 року він круто змінив свою думку. За його словами, тепер є величезна доцільність приєднання України до НАТО. Окрім того, він зазначив, що саме членство України в Альянсі стане неодмінною гарантією миру на планеті у майбутні роки.

У травні 2023 року Кіссінджер відзначив 100-річний ювілей, зустрівся з президентом у Білому домі, опублікував власну книгу – а ще свідчив у Сенаті щодо ядерної загрози з боку КНДР. Останнім візитом Кіссінджера за кордон стала поїздка в Пекін у липні – там він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося раніше, Кіссінджер після початку вторгнення неодноразово робив суперечливі заяви. Наприклад, 9 січня у західних ЗМІ з’явилася стаття Кіссінджера, в якій він закликав зберегти нейтральний статус Альянсу щодо України заради подальшого миру та пошкодував росію.