Герой отримав смертельні поранення на фронті: у реанімації помер багаторазовий чемпіон світу

Медики боролися за життя Героя до останнього

У середу, 22 листопада, помер чернігівський воїн-кікбоксер, заслужений майстер спорту України, шестиразовий чемпіон світу Сергій Лисюк. Цього ж місяця на фронті загинув майстер спорту з боксу Іван Солтисік.

Про смерть Лисюка повідомив віцепрезидент міської федерації кікбоксингу Роман Луданик, передає Suspilne Sport. Герой помер від отриманих поранень на фронті.

"На Сході отримав поранення, був у лікарні, мав дуже важкі поранення. Ми його всі підтримували, молилися за нього. Але сьогодні зранку (22 листопада, — ред.) прийшла звістка, що він помер у лікарні. Сергій — шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України з кікбоксингу", — заявив Луданик.

Сергій вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Лисюк підірвався на міні під час виконання бойового завдання, після чого перебував у реанімації у Дніпрі. Внаслідок трагедії спортсмену довелося ампутувати ногу, проте врятувати життя захиснику України не вдалося.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув кандидат у майстри спорту з боксу Юрій Боженко.

Раніше повідомлялося, що окупанти вбили на фронті майстра спорту України з боксу, члена національної команди Олександра Онищенка.