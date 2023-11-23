Герой получил смертельные ранения на фронте: в реанимации умер многократный чемпион мира

Медики боролись за жизнь Героя до последнего

В среду, 22 ноября, умер черниговский воин-кикбоксер, заслуженный мастер спорта Украины, шестикратный чемпион мира Сергей Лысюк. В этом же месяце на фронте погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик.

О смерти Лысюка сообщил вице-президент городской федерации кикбоксинга Роман Луданик, передает Suspilne Sport. Герой скончался от полученных ранений на фронте.

"На Востоке получил ранения, был в больнице, имел очень тяжелые ранения. Мы его все поддерживали, молились за него. Но сегодня утром (22 ноября, — ред.) пришло известие, что он умер в больнице. Сергей — шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Украины по кикбоксингу", — заявил Луданик.

Сергей вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Лысюк подорвался на мине во время выполнения боевого задания, после чего находился в реанимации в Днепре. В результате трагедии спортсмену пришлось ампутировать ногу, однако спасти жизнь защитнику Украины не удалось.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб кандидат в мастера спорта по боксу Юрий Боженко.

Ранее сообщалось, что оккупанты убили на фронте мастера спорта Украины по боксу, члена национальной команды Александра Онищенко.