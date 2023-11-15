Воевал в самых горячих точках: на фронте погиб украинский боксер

Спортсмен отдал самое ценное за Украину

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик. Ранее в боях на Донецком направлении российские захватчики убили воина-боксера Дмитрия Войтюка.

О смерти Ивана сообщает Федерация бокса Украины. Воин-спортсмен защищал Украину от нашествия оккупантов с первого дня широкомасштабного вторжения путинских войск.

Иван вступил в ряды ВСУ сразу же после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Он служил в составе 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", вместе с которой участвовал в боях за Киев. Также боксер воевал в самых горячих точках на Донецком направлении.

С детства Иван занимался единоборствами. Становился чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою, неоднократным призером и участником соревнований по смешанным единоборствам. Кроме того, он достиг немалых высот в боксе, став мастером спорта Украины в этом виде спорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Кроме того, на войне захватчики убили кандидата в мастера спорта по боксу Юрий Боженко.