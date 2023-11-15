Воював у найгарячіших точках: на фронті загинув український боксер

Спортсмен віддав найцінніше за Україну

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з боксу Іван Солтисік. Раніше у боях на Донецькому напрямку російські загарбники вбили воїна-боксера Дмитра Войтюка.

Про смерть Івана повідомляє Федерація боксу України. Воїн-спортсмен захищав Україну від нашестя окупантів з першого дня широкомасштабного вторгнення путінських військ.

Іван вступив до лав ЗСУ відразу ж після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Він служив у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", разом із якою брав участь у боях за Київ. Також боксер воював у найгарячіших точках на Донецькому напрямку.

З дитинства Іван займався єдиноборствами. Ставав чемпіоном Служби судової охорони з рукопашного бою, неодноразовим призером та учасником змагань зі змішаних єдиноборств. Крім того, він досяг неабияких висот у боксі, ставши майстром спорту України у цьому виді спорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Крім того, на війні загарбники вбили кандидата у майстри спорту з боксу Юрія Боженка.