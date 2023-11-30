Втрата для всіх лемків: помер голова об’єднання "Лемківщина" Олександр Венгрінович

Громадський діяч часто виступав по радіо та телебаченню, обговорюючи важливі проблеми лемківської громади.

У віці 84-х років помер український громадський діяч, голова всеукраїнського об’єднання "Лемківщина" Олександр Венгринович.

Інформацію про це оприлюднив його син Юрій у своєму профілі у соцмережі Facebook. Він не став уточнювати, що спричинило смерть.

"Кажуть, поки живі наші батьки – всі ми діти. Сьогодні ми з братами стали сиротами! Вже майже 9 років, як пішла до Бозі наша Матуся, а сьогодні відійшов у вічність наш Татусь, няньо для всіх лемків!", — написав він.

Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 року у місті Криниця, у Польщі. Проте вже 1945 року його із сім’єю депортували до міста Монастириська Тернопільської області.

З 1990-х був заступником голови та згодом начальником Тернопільського обласного товариства "Лемківщина". А з 2001 року очолив Всеукраїнське товариство Лемківщини.

Також був членом президії Світової федерації українських лемківських об’єднань. Організував обласні, крайові та всеукраїнські фестивалі лемківської культури Тернопільської області.

У нього залишилося троє дорослих синів і п’ять онуків.

Як повідомлялося раніше, 22 листопада пішов із життя відомий український актор Олександр Крижановський. Йому було 66 років.