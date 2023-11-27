Смерть Кернеса: син політика виступив із резонансними звинуваченнями

Замішаний чинний мер Харкова Ігор Терехов

Син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці "Шаріте", яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. Він зауважив, що ця документація може довести, що рішення Кернеса у Харківській міськраді насправді були прийняті без його участі.

А посадові особи на чолі з чинним мером Харкова Ігорем Тереховим незаконним шляхом реалізували план захоплення влади. Ба більше, стали відомі деталі загадкової смерті Кернеса. Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів син ексмера Харкова Кирило Кернес.

"Найближчим часом команда юристів, з якими я працював, надасть ЗМІ та громадськості дані, як покроково це все відбувалося: як фальсифікувалися рішення, хто брав участь у цьому, які конкретні рішення були прийняті з метою захоплення влади і обману харків'ян", – сказав він.

Кирило Кернес наголосив, що з моменту прибуття його батька Геннадія Кернеса до німецької клініки "Шаріте" 16 вересня 2020 року посадовці Харківської міської ради "здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови", яким був на той момент Геннадій Кернес.

"Це робилося з метою захоплення влади у місті. Для цього був створений фейковий електронний підпис Кернеса, який незаконно багаторазово використовувався для дій, які приносили цим особам особисту вигоду. У нас є документальні докази формування цього ключа 17.09.2020 у період з 15 до 16 години з ІР-адреси комунального підприємства Харківської міськради сторонньою людиною, а не Геннадієм Кернесом, який у цей час перебував у реанімаційному відділенні в Берліні і був підключений до апарату життєзабезпечення та без засобів зв'язку. Згідно із законодавством, виключно Геннадій Кернес мав право сформувати електронний ключ. У разі формування ключа не особисто власником ключа, такий ключ вважається скомпрометованим. І будь-які правочини, документи, заяви, підписані за допомогою скомпрометованого ключа є юридично нікчемними", – сказав Кернес молодший.

За його словами, правоохоронці мають зацікавленості у розслідуванні справи про фальсифікацію. Про це свідчить те, що "жодних реальних дій у цьому розслідуванні не проводилося".

"Хоча справа, здавалося б, є резонансною. Тож згодом її було передано районному управлінню поліції. Слідство просто не було зацікавлене в реальному розслідуванні і встановленні істини. Тож довелося все робити самостійно. На сьогодні моїми юристами зібрані документи і докази, які дають підстави стверджувати, що групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим заздалегідь усвідомлено був розроблений і згодом повністю реалізований план захоплення влади в Харкові. Усі матеріали та документи будуть надані слідчим та прокурорам для розслідування. Сподіваюся, воно буде об'єктивним та неупередженим.

Ми живемо у правовій державі, то ж якщо слідство та правоохоронні органи встановлять, що ці особи є винними, вони мають бути покарані. Просто ніхто не займався цим так глибоко, як я, і мало хто розраховував, що комусь воно буде потрібно. Все-таки моя настирливість і батьківські гени не дають можливості лишити це все так. Коли я вперше почув цю інформацію від юристів, то, чесно кажучи, не повірив, зібрав дещо більшу команду і змусив ще раз перевірити. Були певні складнощі бюрократичного характеру, які треба було спочатку вирішити перед одержанням медичних документів з клініки. Але все підтвердилося, сумнівів нема", – заявив Кирило.

Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису

Пропозиція нібито від Кернеса на призначення Терехова секретарем міськради і протокол створення цифрового підпису

Варто нагадати, що, хоча Геннадій Кернес перебував у критичному стані в німецькій клініці "Шаріте" під час першої сесії новообраної Харківської міськради 9 грудня 2020 року, його все одно проголосили міським головою. А чинного мера Харкова Ігоря Терехова тоді нібито на підставі електронного листа від Кернеса було обрано секретарем міськради. Після смерті Кернеса Терехов фактично очолив місто і згодом виграв вибори, позиціонуючи себе як "ставленик і наступник Кернеса".

Геннадій Кернес насправді помер раніше

Як відомо, причиною смерті Геннадія Кернеса стало відключення його від системи життєзабезпечення 14 грудня 2020 року. Але його син наголошує, що серце вже не витримало, і старший Кернес помер 16 грудня 2020 року, а зовсім не 17 грудня, як всім казали.

"І я вам, як старший син, можу гарантувати: родина на це відключення згоди не давала", — зазначив Кирило.

Відключити від системи життєзабезпечення його могли, якщо він не піддавався лікуванню. Що сталось набагато раніше, ніж 14 грудня 2020 року. Кирило вважає, що це було потрібно людям, яким треба було захопити владу.

"…потрібно було, щоб пройшла перша сесія міськради, відбулися призначення, а потім людину вже можна було відключати. Тобто його мучили, насильно тримали", — додав син ексмера Харкова.

Зазначається, що 17 грудня 2020 року стало відомо про смерть Кернеса, і Терехов став виконувачем обов'язків міського голови. Маючи це статус, він направив до Верховної Ради звернення щодо призначення позачергових виборів, які відбулися 31 жовтня 2021 року. Тим часом Ігор Терехов нібито почав позиціонувати себе як наступника популярного у місті Кернеса.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі опублікували знімки знищеного спорткара Wiesmann GT, який раніше належав міському голові Харкова Геннадію Кернесу, а після його смерті перейшов у спадок одному з його синів.