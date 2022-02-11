У сім'ї Кернеса - ще одне нещастя: чим запам'яталася раптово померла невістка екс-мера Харкова (фото)

У жінки залишився люблячий чоловік та двоє дітей — син Лука та донечка Кіра

Дружина депутата Харківської обласної ради та старшого сина колишнього мера міста Харкова Яна Кернес померла після тривалої боротьби із хворобою.

Трагічну звістку про смерть Яни Кернес оприлюднив її чоловік на своїй сторінці в соцмережі у четвер, 10 лютого.

Кирило Кернес написав, що попри 16 щасливих років разом, вона "стрімкою кометою пронеслася" через його життя, залишивши після себе "дві яскраві зірки — чудових дітей".

Син покійного ексмера також висловив слова подяки своїй дружині за кожну проведену разом хвилину, але яка сама недуга забрала життя молодої жінки не уточнив.

Варто відзначити, що згідно з даними, які ширяться в українських ЗМІ, Яна досить довго боролася з онкологією, а причиною смерті невістки колишнього харківського градоначальника називають інсульт.

Зазвичай родина Кирила та Яни Кернес публічності намагалася уникати, тож інформації про їх особисте життя журналісти мають не багато.

Яна тривалий час боролася з тяжкою хворобою

"Телеграфу" відомо, що молода жінка перебувала на посаді приватного нотаріуса. У її декларації про доходи за минулий, 2021 рік, вказано, що їх родина мала шість об'єктів нерухомості, серед яких квартира у Харкові та чотири автівки.

За старшого сина покійного харківського мера Кирила Кернеса Яна вийшла заміж у 2006 році. Під час спільного життя подружжя народило двох діточок — дочку Кіру та сина Луку.

Сам Кирило тривалий час перебував на посаді першого заступника директора комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації", а після того став депутатом обласної ради від партії "Успішний Харків".

Родина Кернесів

Варто нагадати, що колишній мер міста Харкова Геннадій Кернес помер уночі 17 грудня 2020 року від ускладнень, спричинених коронавірусом у берлінській клініці "Шаріте", де знаходився на лікуванні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як інша невістка ексмера Харкова Юлія Привалова висловилася про бойкот Yaro після її скандального фото на тлі Кремля.