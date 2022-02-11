В семье Кернеса – еще одно несчастье: чем запомнилась внезапно умершая невестка экс-мэра Харькова (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 454
У женщины остался любящий мужчина и двое детей – сын Лука и дочь Кира
Жена депутата Харьковского областного совета и старшего сына бывшего мэра города Харькова Яна Кернес скончалась после продолжительной борьбы с болезнью.
Трагическое известие о смерти Яны Кернес обнародовал ее муж на своей странице в соцсети в четверг, 10 февраля.
Кирилл Кернес написал, что, несмотря на 16 счастливых лет вместе, она "стремительной кометой пронеслась" через его жизнь, оставив после себя "две яркие звезды — замечательных детей".
Сын покойного экс-мера также выразил слова благодарности своей жене за каждую проведенную вместе минуту, но какой конкретно недуг унес жизнь молодой женщины не уточнил.
Следует отметить, что согласно данным, которые распространяются в украинских СМИ, Яна довольно долго боролась с онкологией, а причиной смерти невестки бывшего харьковского градоначальника называют инсульт.
Обычно семья Кирилла и Яны Кернес публичности пыталась избегать, поэтому информации об их личной жизни у журналистов немного.
"Телеграфу" известно, что молодая женщина состояла в должности частного нотариуса. В ее декларации о доходах за прошлый, 2021 год, указано, что их семья имела шесть объектов недвижимости, среди которых квартира в Харькове и четыре автомобиля.
За старшего сына покойного харьковского мэра Кирилла Кернеса Яна вышла замуж в 2006 году. Во время совместной жизни супруги родили двоих детей — дочь Киру и сына Луку.
Сам Кирилл долгое время занимал должность первого заместителя директора коммунального предприятия "Харьковское городское бюро технической инвентаризации", а после этого стал депутатом областного совета от партии "Успешный Харьков".
Стоит напомнить, что бывший мэр города Харькова Геннадий Кернес скончался ночью 17 декабря 2020 от осложнений, вызванных коронавирусом в берлинской клинике "Шарите", где находился на лечении.
Ранее "Телеграф" сообщал, как другая невестка экс-мера Харькова Юлия Привалова высказалась о бойкоте Yaro после ее скандального фото на фоне Кремля.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-