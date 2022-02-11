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В семье Кернеса – еще одно несчастье: чем запомнилась внезапно умершая невестка экс-мэра Харькова (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Яна Кернес Новость обновлена 11 февраля 2022, 12:32
Яна Кернес

У женщины остался любящий мужчина и двое детей – сын Лука и дочь Кира

Жена депутата Харьковского областного совета и старшего сына бывшего мэра города Харькова Яна Кернес скончалась после продолжительной борьбы с болезнью.

Трагическое известие о смерти Яны Кернес обнародовал ее муж на своей странице в соцсети в четверг, 10 февраля.

Кирилл Кернес написал, что, несмотря на 16 счастливых лет вместе, она "стремительной кометой пронеслась" через его жизнь, оставив после себя "две яркие звезды — замечательных детей".

Сын покойного экс-мера также выразил слова благодарности своей жене за каждую проведенную вместе минуту, но какой конкретно недуг унес жизнь молодой женщины не уточнил.

Следует отметить, что согласно данным, которые распространяются в украинских СМИ, Яна довольно долго боролась с онкологией, а причиной смерти невестки бывшего харьковского градоначальника называют инсульт.

Обычно семья Кирилла и Яны Кернес публичности пыталась избегать, поэтому информации об их личной жизни у журналистов немного.

Яна долгое время боролась с тяжелой болезнью
Яна долгое время боролась с тяжелой болезнью

"Телеграфу" известно, что молодая женщина состояла в должности частного нотариуса. В ее декларации о доходах за прошлый, 2021 год, указано, что их семья имела шесть объектов недвижимости, среди которых квартира в Харькове и четыре автомобиля.

За старшего сына покойного харьковского мэра Кирилла Кернеса Яна вышла замуж в 2006 году. Во время совместной жизни супруги родили двоих детей — дочь Киру и сына Луку.

Сам Кирилл долгое время занимал должность первого заместителя директора коммунального предприятия "Харьковское городское бюро технической инвентаризации", а после этого стал депутатом областного совета от партии "Успешный Харьков".

Семья Кернеса
Семья Кернеса

Стоит напомнить, что бывший мэр города Харькова Геннадий Кернес скончался ночью 17 декабря 2020 от осложнений, вызванных коронавирусом в берлинской клинике "Шарите", где находился на лечении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как другая невестка экс-мера Харькова Юлия Привалова высказалась о бойкоте Yaro после ее скандального фото на фоне Кремля.

Теги:
#Смерть #Геннадий Кернес #невестка #Хвороба
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