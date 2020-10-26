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У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів

У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів
Оновлено 15:18 Сьогодні Телеграф

Відсутність Геннадія Кернеса в Україні в самій активній фазі передвиборчої гонки не завадило йому вибитися в лідери. За попередніми даними чинний міський голова Харкова, перемагає в першому турі. У мерії обіцяють незабаром викласти відео-звернення Кернеса.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської міської ради.

За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, його начальник продовжує лікуватися від коронавируса в берлінській клініці "Шаріте". Стан Кернеса оцінюється як стабільний і про результати виборів він уже був повідомлений.

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"Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан - стабільне, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків", - зазначив Терехов.

Відсутність єдності в електрольних перевагах в різних регіонах України, може стати причиною чергового розколу країни.

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Геннадий Кернес, Харків, Місцеві вибори.

Автор:

Телеграф
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