У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів

Відсутність Геннадія Кернеса в Україні в самій активній фазі передвиборчої гонки не завадило йому вибитися в лідери. За попередніми даними чинний міський голова Харкова, перемагає в першому турі. У мерії обіцяють незабаром викласти відео-звернення Кернеса.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської міської ради.

За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, його начальник продовжує лікуватися від коронавируса в берлінській клініці "Шаріте". Стан Кернеса оцінюється як стабільний і про результати виборів він уже був повідомлений.

"Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан - стабільне, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне - приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків", - зазначив Терехов.

Відсутність єдності в електрольних перевагах в різних регіонах України, може стати причиною чергового розколу країни.