Побили битами: екс-міністр Швайка заявив про жорстокий напад на нього

Колишній міністр аграрної політики і екс-глава харківського відділення ВО «Свобода» Ігор Швайка в понеділок, 26 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, заявив що на нього скоєно напад.

«Гарний» початок робочого тижня ... копати ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з битами ... далі по тексту. Голову зашили, поїхали в 4-ю. Спасибі лікарям швидкої і черговим Люботинської лікарні за вашу службу і роботу! Бажаю всім добра! ", - написав у своєму пості Швайка.

На фото з поста видно, що у екс-міністра Швайки розбитий ніс і велика гематома на голові під пов'язкою.

Передплатники Ігоря Швайки, обурилися таким діям і почали бажати швидкого одужання: "Нічого собі! Що це за треш?", "За що? Розбій?", "Ппц .. Швидкого одужання", "Жах! А що за машина? Є номери або прикмети ??? "," Ну і ну! Видужуй! Думаю, що справедливість відновиш!".

Нагадаємо, Ігор Швайка - український політик, юрист і правознавець, депутат Верховної Ради VII скликання, колишній глава харківського відділення ВО «Свобода», міністр аграрної політики і продовольства України в 2014 році.