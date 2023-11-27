Смерть Кернеса: сын политика выступил с резонансными обвинениями

Замешанн действующий мэр Харькова Игорь Терехов

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл заявил, что получил доступ к медицинской документации его отца в клинике "Шарите", касающейся состояния здоровья во время пребывания в клинике. Он отметил, что эта документация может доказать, что решения Кернеса в Харьковском горсовете действительно были приняты без его участия.

А должностные лица во главе с действующим мэром Харькова Игорем Тереховым незаконным путём реализовали план захвата власти. Более того, стали известны детали загадочной смерти Кернеса. Об этом в интервью "Главкому" рассказал сын экс-мера Харькова Кирилл Кернес.

"В ближайшее время команда юристов, с которыми я работал, предоставит СМИ и общественности данные, как пошагово это все происходило: как фальсифицировались решения, кто участвовал в том, какие конкретные решения были приняты с целью захвата власти и обмана харьковчан", – сказал он.

Кирилл Кернес отметил, что с момента прибытия его отца Геннадия Кернеса в немецкую клинику "Шарите" 16 сентября 2020 года должностные лица Харьковского городского совета "осуществили ряд фальсификаций решений городского головы", которым на тот момент был Геннадий Кернес.

"Это делалось с целью захвата власти в городе. Для этого была создана фейковая электронная подпись Кернеса, которая незаконно многократно использовалась для действий, приносивших этим лицам личную выгоду. У нас есть документальные доказательства формирования этого ключа 17.09.2020 в период с 15 по 16 часы с IP-адреса коммунального предприятия Харьковского горсовета посторонним человеком, а не Геннадием Кернесом, который в это время находился в реанимационном отделении в Берлине и был подключен к аппарату жизнеобеспечения и без средств связи. Согласно законодательству, исключительно Геннадий Кернес имел право сформировать электронный ключ. В случае формирования ключа не лично владельцем ключа, такой ключ считается скомпрометированным. И любые сделки, документы, заявления, подписанные с помощью скомпрометированного ключа юридически ничтожны", — сказал Кернес младший.

По его словам, правоохранители заинтересованы в расследовании дела о фальсификации. Об этом свидетельствует то, что "никаких реальных действий в этом расследовании не проводилось".

"Хотя дело, казалось бы, резонансное. Поэтому впоследствии оно было передано районному управлению полиции. Следствие просто не было заинтересовано в реальном расследовании и установлении истины. Поэтому пришлось все делать самостоятельно. На сегодняшний день моими юристами собраны документы и доказательства, которые дают основания утверждать, что группой должностных лиц во главе с Игорем Тереховым заранее осознанно был разработан и впоследствии полностью реализован план захвата власти в Харькове, все материалы и документы будут предоставлены следователям и прокурорам для расследования.

Мы живем в правовом государстве, поэтому если следствие и правоохранительные органы установят, что эти лица виновны, они должны быть наказаны. Просто никто не занимался этим так глубоко, как я, и мало кто рассчитывал, что кому-то оно потребуется. Все-таки моя назойливость и родительские гены не дают возможности оставить это все так. Когда я впервые услышал эту информацию от юристов, честно говоря, не поверил, собрал несколько большую команду и заставил еще раз проверить. Были определенные сложности бюрократического характера, которые нужно было сначала решить перед получением медицинских документов из клиники. Но все подтвердилось, сомнений нет", – заявил Кирилл.

Предложение якобы от Кернеса на назначение Терехова секретарем горсовета и протоколом создания цифровой подписи.

Предложение якобы от Кернеса на назначение Терехова секретарем горсовета и протоколом создания цифровой подписи.

Стоит напомнить, что хотя Геннадий Кернес находился в критическом состоянии в немецкой клинике "Шарите" во время первой сессии новоизбранного Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года, его все равно провозгласили мэром. А действующий мэр Харькова Игорь Терехов тогда якобы на основании электронного письма от Кернеса был избран секретарем горсовета. После смерти Кернеса Терехов фактически возглавил город и впоследствии выиграл выборы, позиционируя себя как "ставленник и преемник Кернеса".

Геннадий Кернес на самом деле умер раньше

Как известно, причиной смерти Геннадия Кернеса стало отключение его от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. Но его сын подчеркивает, что сердце уже не выдержало, и старший Кернес скончался 16 декабря 2020, а вовсе не 17 декабря, как всем говорили.

"И я вам, как старший сын, могу гарантировать: семья на это отключение согласия не давала", — отметил Кирилл.

Отключить от системы жизнеобеспечения его могли, если он не подвергался лечению. Что произошло гораздо раньше, чем 14 декабря 2020 года. Кирилл считает, что это было нужно людям, которым нужно было захватить власть.

"…нужно было, чтобы прошла первая сессия горсовета, состоялись назначения, а потом человека уже можно было отключать. То есть его мучили, насильно держали", — добавил сын экс-мера Харькова.

Отмечается, что 17 декабря 2020 стало известно о смерти Кернеса, и Терехов стал исполняющим обязанности городского головы. Имея это статус, он направил в Верховную Раду обращение по назначению выборов, которые состоялись 31 октября 2021 года. Между тем, Игорь Терехов якобы начал позиционировать себя как преемника популярного в городе Кернеса.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети опубликовали снимки уничтоженного спорткара Wiesmann GT, ранее принадлежавшего городскому голове Харькова Геннадию Кернесу, а после его смерти унаследовал одного из его сыновей.