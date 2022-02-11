Одна невестка умерла, вторая – оскандалилась, а жена распродает имущество: чем наследники Кернеса занимаются после его смерти

У Геннадия Кернеса было три жены, после его смерти у него осталось дети, в том числе внебрачные, и внуки

Невестка экс-мэра Харькова Яна Кернес скончалась из-за болезни. У нее остались двое детей и муж, старший сын Геннадия Адольфовича Кирилл — он занят в политике. Еще одна невестка покойного градоначальника Харькова Юлия Привалова ранее засветилась в скандале с "бандеровцами". Тем временем, гражданская жена экс-мэра Харькова Оксана Гайсинская распродала часть многочисленных активов, перешедших к ней от супруга.

Что известно о скончавшейся невестке Яне Кернес и о других наследниках ныне покойного Геннадия Кернеса – в материале "Телеграфа".

Яна Кернес

Информации о женщине в сети немного. И Яна, и ее супруг Кирилл предпочитали не придавать публичности личную жизнь. Известно, что Яна Кернес работала в Харькове частным нотариусом. В браке с Кириллом Кернесом, старшим сыном Геннадия Кернеса, они прожили 16 лет, прежде, чем жизнь женщины унесла болезнь. У пары есть дочь Кира и сын Лука. Среди причин смерти Яны СМИ называют онкологию и инсульт.

Яна Кернес. Фото: Facebook Кирилла Кернеса

Кирилл Кернес

Кирилл Кернес – старший сын экс-градоначальника Харькова, муж скончавшейся Яны Кернес. Он родился в браке Геннадия Адольфовича с первой женой Оксаной Василенко, с которой они прожили с 1982 до 1985 года. Кириллу сейчас 39 лет. Ныне — депутат областного совета от партии "Успешный Харьков". О своей деятельности он активно рассказывает на своей странице в Фейсбук. Ранее был первым заместителем директора коммунального предприятия "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

Яна и Кирилл Кернес — справа. Фото: Instagram Геннадия Кернеса

Кирилл Кернес. Фото: Facebook Кирилла Кернеса

Кирилл Кернес с отцом. Фото: Facebook Кирилла Кернеса

По данным декларации, в семье Яны и Кирилла Кернес имеется шесть объектов недвижимости, в том числе квартира в Харькове и четыре машины. Местные издания неоднократно писали, что супруга чиновника зарабатывает в разы больше мужа.

Даниил и Юлия Приваловы

Средний сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов живет в Киеве. Он родился в отношениях экс-мэра с Галиной Приваловой, у пары был гражданский брак.

Геннадий Кернес и Галина Привалова. Фото Facebook Галины Приваловой

С женой Юлией Даниил воспитывает дочь, вместе с супругой они основали компанию здорового питания YARO. Эта невестка Кернеса в прошлом году "прославилась" из-за скандала: девушка опубликовала на странице фото на фоне Кремля (РФ), дополнив ее своеобразной шуткой про "бандеровцев". Действия предпринимательницы тогда привели к проблемам в ее бизнесе: многие рекламодатели отказались от сотрудничества с Приваловой.

О 34-летнем Данииле известно, что в позапрошлом году он возглавил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", уставный фонд которого — 135 миллионов гривен.

Даниил Привалов с женой Юлией и дочерью. Фото: Instagram Юлии Приваловой

Оксана и Родион Гайсинские

Гражданская жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская стала его последней возлюбленной.

Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес. Фото: Instagram Оксаны Гайсинской

Общих детей у них не было, но Кернес считал своим младшим сыном пасынка — Родиона Гайсинского, сына Оксаны от предыдущего брака. Родиону скоро исполнится 27 лет.

Геннадий Кернес с пасынком. Фото: Instagram Родиона Гайсинского

По данным СМИ, Гайсинский – совладелец компании "Паркинг", а еще ему принадлежит часть недвижимости на рынках "Центральный" и "Конный". Немалая бизнес-активов Кернеса сосредоточена непосредственно в руках гражданской супруги Оксаны: торговые площадки, офисы, заведения общепита. В общей собственности у мамы с сыном отель "Националь", региональная телекомпания "Тонис-Центр", "НПК-Холдинг".

Многое из недвижимости Гайсинская спустя 1-2 года после смерти Кернеса начала продавать. В частности, продала здание рынка на Салтовке, закрыла отель "Националь", который, как сообщают местные СМИ, так же готовят к продаже.

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Внебрачная дочь Кернеса София

После смерти Геннадия Кернеса стало известно о его внебрачной дочери Софии от Ольги Муравицкой. Женщина вместе с 12-летней девочкой проживают то в Англии, то в Украине. Семейную тайну раскрыл друг покойного экс-мэра Павел Фукс в интервью журналистам.

Внебрачная дочь Кернеса с мамой. Фото: Апостроф

Напомним, бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике 16 декабря 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове 11 февраля состоится выездное заседание СНБО на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. В ходе поездки в регион Зеленский поднимет 4 важных вопроса.