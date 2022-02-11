Укр

Зеленский собирает СНБО в Харькове, обсудят четыре вопроса

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заседание СНБО будет выездным Новость обновлена 11 февраля 2022, 09:53
Заседание СНБО будет выездным

Среди тем, которые поднимут на заседании в Харькове, поведение России на границах и у морей

В пятницу, 11 февраля, в Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Телеграф".

По данным издания "РБК-Украина", начало заседания назначено на 15:30 в помещении Харьковской областной государственной администрации (ХОГА). Кроме того, в 17.30 в этом же админздании состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

На повестке дня четыре вопроса:

  1. российская блокада Черного и Азовского морей;
  2. территориальная оборона;
  3. региональная политика;
  4. государственные финансы и другие.

На сайте ХОГА также говорится, что во время рабочего визита в Харьков глава государства примет участие в заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Напомним, на днях стало известно о планах Российской Федерации по блокированию проходов в украинские порты на берегах Черного и Азовского моря. Морскую блокаду, по данным журналистов, планировалось организовать в течение недели. Позже стало известно, что российские учения с перекрытием в Азовском море отменили. Однако ситуация с Черным морем все еще остается напряженной.

Как сообщал "Телеграф", на заседании СНБО в Харькове президент Владимир Зеленский может попытаться успокоить украинцев после приезда французского лидера Макрона. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Кроме того, у гаранта будет шанс обратиться к харьковчанам после его резонансных слов о захвате Харькова войсками Путина.

Теги:
#Харьков #СНБО #Владимир Зеленский #Росія
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