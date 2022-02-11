Зеленский собирает СНБО в Харькове, обсудят четыре вопроса
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Среди тем, которые поднимут на заседании в Харькове, поведение России на границах и у морей
В пятницу, 11 февраля, в Харькове пройдет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Телеграф".
По данным издания "РБК-Украина", начало заседания назначено на 15:30 в помещении Харьковской областной государственной администрации (ХОГА). Кроме того, в 17.30 в этом же админздании состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
На повестке дня четыре вопроса:
- российская блокада Черного и Азовского морей;
- территориальная оборона;
- региональная политика;
- государственные финансы и другие.
На сайте ХОГА также говорится, что во время рабочего визита в Харьков глава государства примет участие в заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Напомним, на днях стало известно о планах Российской Федерации по блокированию проходов в украинские порты на берегах Черного и Азовского моря. Морскую блокаду, по данным журналистов, планировалось организовать в течение недели. Позже стало известно, что российские учения с перекрытием в Азовском море отменили. Однако ситуация с Черным морем все еще остается напряженной.
Как сообщал "Телеграф", на заседании СНБО в Харькове президент Владимир Зеленский может попытаться успокоить украинцев после приезда французского лидера Макрона. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Кроме того, у гаранта будет шанс обратиться к харьковчанам после его резонансных слов о захвате Харькова войсками Путина.
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