Зеленський збирає РНБО у Харкові, обговорять чотири питання

Серед тем, які піднімуть на засіданні в Харкові, поведінка Росії на кордонах і біля морів

В п’ятницю, 11 лютого, в Харкові проходитиме виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України під керівництвом президента України Володимира Зеленського. Про це інформує "Телеграф".

За даними видання "РБК-Україна", початок засідання призначено на 15:30 приміщенні Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА). Крім того, о 17:30 в цій же адмінбудівлі відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.

На порядку денному чотири питання:

російська блокада Чорного та Азовського морів; територіальна оборона; регіональна політика; державні фінанси та інші.

На сайті ХОДА також йдеться, що під час робочого візиту до Харкова глава держави візьме участь у засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Нагадаємо, днями стало відомо про плани Російської Федерації щодо блокування проходів до українських портів на берегах Чорного і Азовського моря. Морську блокаду, за даними журналістів, планувалося організувати протягом тижня. Пізніше стало відомо, що російські навчання з перекриттям в Азовському морі скасували. Проте ситуація з Чорним морем все ще остається напруженою.

Як повідомляв "Телеграф", на засіданні РНБО в Харкові президент Володимир Зеленський може спробувати заспокоїти українців після приїзду французького лідера Макрона. Такої думки політтехнолог Олексій Голобуцький. Крім того, гарант матиме шанс звернутися до харків’ян після його резонансних слів про захоплення Харкова військами Путіна.