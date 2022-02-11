Смерть невестки Кернеса: что известно о ее муже и какой подарок на миллионы он получил от отца

Старший сын Геннадия Кернеса получил после смерти отца в подарок 30 миллионов гривен

Сообщивший 10 февраля о смерти любимой супруги Яны Кирилл Кернес не только старший сын умершего от коронавируса в 2020 году мэра Харькова Геннадия Кернеса, но и его официальный наследник. Как в материальном смысле, так и, в некотором роде, политическом.

Всю жизнь в тени отца

Кирилл Геннадьевич родился 15 июля 1982 года от первой жены Геннадия Кернеса Оксаны Василенко и в целом находился в тени своего влиятельного и властного отца.

В возрасте 17 лет поступил в Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, а в 2001 году стал юрисконсультом в региональной телевещательной компании "Тонис-Центр", принадлежавшей отцу, Геннадию Кернесу.

Геннадий Кернес с сыновьями Кириллом, Даниилом и приемным Родионом

В 2006 году после окончания академии Кернес-младший стал юрисконсультом КП "Харьковское бюро технической инвентаризации", примерно тогда же женился на Яне. С будущей женой, судя по всему, Кирилл познакомился в вузе, во всяком случае, его жена трудилась частным нотариусом в Харькове. Если верить декларации супруга, в 2021 году она заработала 105 129 гривен.

Кирилл Кернес жил достаточно скромно, во всяком случае, на фоне отца, его жизнь не привлекала особого внимания СМИ, хотя к 2020 году он сделал неплохую карьеру, став заместителем директора по организационным вопросам Харьковского БТИ.

За это время у Кернеса-младшего родились двое детей – дочь Кира и сын Лука.

С именем отца

Из "тени" отца Кернес-младший вышел в момент тяжелого заболевания Геннадия Кернеса коронавирусом в 2020 году.

На местных выборах 2020 года Кирилл Кернес возглавил список партии "Блок Кернеса- Успешный Харьков" на выборах в областной совет, политсила тогда набрала 38,33% и провела в Харьковский облсовет 46 своих кандидатов.

При этом сам Кирилл Кернес занял скромное положение рядового члена комиссии по вопросам антикоррупционной и регуляторной политики, законности, борьбы с преступностью, регламента и местного самоуправления облсовета. Очевидно это объяснялось отсутствием опыта депутатской работы Кернеса-младшего или тем фактом, что его имя просто использовали на время выборов.

Впрочем, это был не первый раз, когда фамилию Кернеса-младшего пытались использовать в политических целях. Так, экс-губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил СМИ, что в "Слуге народа" продумывали вариант, при котором Кирилл Кернес должен был стать кандидатом в мэры от правящей партии.

Главный наследник отца?

Но если в политическом смысле Кернеса-младшего нельзя назвать наследником экс-мэра Харькова, то в материальном он им является совершенно законно.

Так, согласно электронной декларации Геннадия Кернеса, на 23 марта 2020 года он владел более чем 81 миллионом гривен, из которых 64 млн 67 тысяч он хранил в виде наличных, а остальные держал в различных банках. Удивительно, что при этом мэр жил в арендуемом жилье.

Впрочем, в том же 2020 году у мэра было много серьезных расходов: так, уже 25 марта он отчитался о покупке аппарата для наркоза за 2,6 млн грн, в июне внес 1,8 млн грн. для своей партии "Успешный Харьков". Но дороже всего ему обошлась борьба с коронавирусом: 17 сентября были уплачены 1,75 млн грн за чартерную перевозку мэра в германскую клинику, а медицинские услуги обошлись ему в 4,124 млн грн.

Но, как бы то ни было, остатки даже официального наследства экс-мэра Харькова выглядели впечатляюще.

Судя по электронной декларации Кирилла Кернеса, из наследства отца ему достались 30 миллионов гривен, которые были оформлены как денежный подарок от Геннадия Кернеса. Каким образом отец, умерший 16 декабря 2020 года, а до того, вероятно, бывший часто без сознания и ограниченно дееспособный, оформил это дарение – вопрос.

Возможно, все-таки, 30 миллионов гривен наличных, полученных Кернесом-младшим, являлись его частью наследства отца, правда, почему они были оформлены как денежный подарок – загадка, ведь, будучи родственником первой категории, Кирилл не обязан был платить налоги.

Вообще, в материальном плане Кернес-младший весьма обеспеченный, ему лично принадлежат две квартиры и одно нежилое помещение, на паях с матерью и ее родней он владеет еще одной квартирой, еще три квартиры были записаны на умершую супругу Яну.

Кириллу также принадлежат три легковых автомобиля, в том числе PORSCHE-911 2003 года выпуска и раритетный ГАЗ М-20 1957 года выпуска; еще одно авто было записано на Яну Кернес.

При этом заработная плата Кернеса в БТИ выглядит откровенно небольшой – всего 75 тысяч гривен за 2020 год, при этом на аренде и продаже имущества он заработал 1,74 млн грн. В виде наличных Кернес-младший хранит 34,666 млн грн, 82 200 долларов (еще 25 тысяч были у Яны) и 22 500 евро.

Ранее Юлия Привалова, жена младшего сына Геннадия Кернеса — Даниила, попала в скандал из-за своих украинофобских высказываний, что принесло ее бизнесу немалые убытки.