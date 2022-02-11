Смерть невістки Кернеса: що відомо про її чоловіка, старшого сина політика

Старший син Геннадія Кернеса отримав після смерті батька у подарунок 30 мільйонів гривень

Кирило Кернес, що повідомив 10 лютого про смерть коханої дружини Яни не лише старший син померлого від коронавірусу в 2020 році мера Харкова Геннадія Кернеса, а й його офіційний спадкоємець. Як у матеріальному сенсі, так і, певною мірою, політичному.

Все життя в тіні батька

Кирило Геннадійович народився 15 липня 1982 року від першої дружини Геннадія Кернеса Оксани Василенко і загалом перебував у тіні свого впливового та владного батька.

У віці 17 років вступив до Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, а 2001 року став юрисконсультом у регіональній телемовній компанії "Тоніс-Центр", яка належала батькові, Геннадію Кернесу.

Геннадій Кернес із синами Кирилом, Данилом та приймальним Родіоном

У 2006 році після закінчення академії Кернес-молодший став юрисконсультом КП "Харківське бюро технічної інвентаризації", приблизно тоді ж одружився з Яною. З майбутньою дружиною, скоріш на все, Кирило познайомився у вузі, принаймні його дружина працювала приватним нотаріусом у Харкові. Якщо вірити декларації чоловіка, 2021 року вона заробила 105 129 гривень.

Кирило Кернес жив досить скромно, принаймні на тлі батька його життя не привертало особливої уваги ЗМІ, хоча до 2020 року він зробив непогану кар’єру, ставши заступником директора з організаційних питань Харківського БТІ.

За цей час у Кернеса-молодшого народилися двоє дітей – дочка Кіра та син Лука.

З ім’ям батька

З "тіні" отця Кернес-молодший вийшов у момент тяжкого захворювання Геннадія Кернеса коронавірусом у 2020 році.

На місцевих виборах 2020 року Кирило Кернес очолив список партії "Блок Кернеса-Успішний Харків" на виборах до обласної ради, політсила тоді набрала 38,33% та провела до Харківської облради 46 своїх кандидатів.

При цьому сам Кирило Кернес зайняв скромне становище рядового члена комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування облради. Очевидно, це пояснювалося відсутністю досвіду депутатської роботи Кернеса-молодшого або тим фактом, що його ім’я просто використали на час виборів.

Втім, це було не вперше, коли прізвище Кернеса-молодшого намагалися використати з політичною метою. Так, екс-губернатор Харківської області Олексій Кучер заявив ЗМІ, що у "Слузі народу" розраховували варіант, за якого Кирило Кернес мав стати кандидатом у мери від правлячої партії.

Головний спадкоємець батька?

Але якщо в політичному сенсі Кернеса-молодшого не можна назвати спадкоємцем екс-мера Харкова, то в матеріальному він є ним абсолютно законно.

Так, згідно з електронною декларацією Геннадія Кернеса, на 23 березня 2020 року він володів більш ніж 81 мільйоном гривень, з яких 64 млн 67 тисяч він зберігав у вигляді готівки, а решту тримав у різних банках. Дивно, що при цьому мер жив у житлі, що орендується.

Втім, у тому ж 2020 році мер мав багато серйозних витрат: так, уже 25 березня він звітував про купівлю апарату для наркозу за 2,6 млн грн, у червні вніс 1,8 млн грн. для своєї партії "Успішний Харків". Але найдорожче йому обійшлася боротьба з коронавірусом: 17 вересня було сплачено 1,75 млн грн за чартерне перевезення мера до німецької клініки, а медичні послуги коштували йому 4,124 млн грн.

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Але, як би там не було, залишки навіть офіційної спадщини екс-мера Харкова виглядали вражаюче.

Судячи з електронної декларації Кирила Кернеса, зі спадщини батька йому дісталися 30 мільйонів гривень, оформлених як грошовий подарунок від Геннадія Кернеса. Яким чином батько, який помер 16 грудня 2020 року, а до того, ймовірно, часто бував непритомним і обмежено дієздатним, оформив це дарування – питання.

Можливо, таки, 30 мільйонів гривень готівки, отриманих Кернесом-молодшим, були його частиною спадщини батька, щоправда, чому вони були оформлені як грошовий подарунок – загадка, адже, будучи родичем першої категорії, Кирило не зобов’язаний був сплачувати податки.

Взагалі, у матеріальному плані Кернес-молодший дуже забезпечений, йому особисто належать дві квартири та одне нежитлове приміщення, на паях з матір’ю та її ріднею він володіє ще однією квартирою, ще три квартири були записані на померлу дружину Яну.

Кирилу також належать три легкові автомобілі, у тому числі PORSCHE-911 2003 року випуску та раритетний ГАЗ М-20 1957 року випуску; Ще одне авто було записано на Яну Кернес.

При цьому заробітна плата Кернеса в БТІ виглядає відверто невеликою – лише 75 тисяч гривень за 2020 рік, при цьому на оренді та продажу майна він заробив 1,74 млн грн. У вигляді готівки Кернес-молодший зберігає 34,666 млн грн, 82 200 доларів (ще 25 тисяч були у Яни) та 22 500 євро.

Раніше Юлія Привалова, дружина молодшого сина Геннадія Кернеса — Данила, потрапила у скандал через свої українофобські висловлювання, що завдало її бізнесу чималих збитків.