В Харькове собираются снести отель Кернеса: что там сейчас происходит (фото)

В Харькове собираются пустить под снос отель "Националь", где жил и работал покойный ныне мэр Геннадий Кернес.

По информации местного издания KHARKIV Today, 6 августа в гостинице на проспекте Науки вовсю идут демонтажные работы. На тротуаре можно увидеть сейф и снятое покрытие, а на двери висит объявление о закрытии "Националя".

И если при жизни Кернеса в отеле были охранники, теперь в холле разместили ручной погрузчик, строительный мусор, разобранный пол, снятые деревянные панели и огромное множество мебели.

Официальной информации о сносе здания нет, однако в сети пишут, что именно такая участь и постигнет "Националь". Дескать, с февраля сюда нельзя заселиться, а сразу же после смерти градоначальника в интернете была информация, что семья Кернеса хочет проститься с гостиницей, которая приносит лишь убытки и грустные воспоминания.

Напомним, Геннадий Кернес скончался в конце прошлого года в Германии из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Он возглавлял Харьков в 2010-2020 годах, трижды избирался городским головой. И решением сессии городского совета Геннадию Кернесу посмертно присвоено звание "Почетный гражданин города Харькова". Мемориальную табличку мэру планируют повесить на здании горсовета ко Дню города, 23 августа.