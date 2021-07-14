Кернесу присвоили посмертное звание

Решением сессии городского совета Харькова Геннадию Кернесу посмертно присвоено звание "Почетный гражданин города Харькова".
Об этом сообщает сайт городского совета.
Геннадий Кернес возглавлял Харьков в 2010-2020 годах. Трижды избирался городским головой. За решение присвоить ему звание посмертно проголосовали 62 депутата. Мемориальную табличку меру планируют повесить на здании горсовета к Дню города, 23 августа.
Кроме покойного мера Харькова в список почетных харьковчан попали еще 7 человек. Среди них главврач городской больницы №13 Алла Бобейко, врач и телеведущий Евгений Комаровский, скульптор Катиб Сафар оглы Мамедов, художественный руководитель театра "Мадригал" Алексей Настаченко, зампредседателя правления АО "ФЭД" Валерий Фадеев.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове готовятся увековечить память Геннадия Кернеса.