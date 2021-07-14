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Кернесу присвоили посмертное звание

Кернесу присвоили посмертное звание
12:13 Сегодня Телеграф Instagram

Решением сессии городского совета Харькова Геннадию Кернесу посмертно присвоено звание "Почетный гражданин города Харькова". 

Об этом сообщает сайт городского совета. 

Геннадий Кернес возглавлял Харьков в 2010-2020 годах. Трижды избирался городским головой. За решение присвоить ему звание посмертно проголосовали 62 депутата.  Мемориальную табличку меру планируют повесить на здании горсовета к Дню города, 23 августа.

голосование за Кернеса

Кроме покойного мера Харькова в список почетных харьковчан попали еще 7 человек. Среди них главврач городской больницы №13  Алла Бобейко, врач и телеведущий Евгений Комаровский, скульптор Катиб Сафар оглы Мамедов, художественный руководитель театра "Мадригал" Алексей Настаченко, зампредседателя правления АО "ФЭД" Валерий Фадеев. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове готовятся увековечить память Геннадия Кернеса. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 160

Все по теме:

Харьков, Геннадий Кернес, Евгений Комаровский, почетный харьковчанин.
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