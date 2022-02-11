Одна невістка померла, друга – оскандалилася, а дружина розпродає майно: чим спадкоємці Кернеса займаються після його смерті

У Геннадія Кернеса було три дружини, після його смерті в нього залишилося діти, зокрема позашлюбні, та онуки

Невістка ексмера Харкова Яна Кернес померла через хворобу. У неї залишилися двоє дітей і чоловік, старший син Геннадія Адольфовича Кирило — він зайнятий у політиці. Ще одна невістка покійного градоначальника Харкова Юлія Привалова раніше засвітилася у скандалі з "бандерівцями". Тим часом цивільна дружина ексмера Харкова Оксана Гайсинська розпродала частину численних активів, які перейшли до неї від чоловіка.

Що відомо про померлу невістку Яну Кернес та інших спадкоємців нині покійного Геннадія Кернеса – у матеріалі "Телеграфу".

Яна Кернес

Інформації про жінку в мережі небагато. І Яна, і її чоловік Кирило воліли не демонструвати публічності особисте життя. Відомо, що Яна Кернес працювала у Харкові приватним нотаріусом. У шлюбі з Кирилом Кернесом, старшим сином Геннадія Кернеса, вони прожили 16 років, перш ніж життя жінки забрала хвороба. У пари є дочка Кіра та син Лука. Серед причин смерті Яни ЗМІ називають онкологію та інсульт.

Яна Кернес. Фото: Facebook Кирила Кернеса

Кирило Кернес

Кирило Кернес – старший син ексградоначальника Харкова, чоловік померлої Яни Кернес. Він народився у шлюбі Геннадія Адольфовича з першою дружиною Оксаною Василенко, з якою вони прожили з 1982 до 1985 року. Кирилу зараз 39 років. Нині – депутат обласної ради від партії "Успішний Харків". Про свою діяльність він активно розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці. Є першим заступником директора комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації".

Яна та Кирило Кернес – справа. Фото: Instagram Геннадія Кернеса

Кирило Кернес. Фото: Facebook Кирила Кернеса

Кирило Кернес із батьком. Фото: Facebook Кирила Кернеса

За даними декларації, в сім’ї Яни та Кирила Кернес є шість об’єктів нерухомості, у тому числі квартира у Харкові та чотири машини. Місцеві видання неодноразово писали, що дружина чиновника заробляє у рази більше за "главу родини".

Данило та Юлія Привалови

Середній син Геннадія Кернеса Данило Привалов живе у Києві. Він народився у відносинах ексмера з Галиною Приваловою, пара мала фактичний шлюб.

Геннадій Кернес та Галина Привалова. Фото Facebook Галини Привалової

Із дружиною Юлією Данило виховує доньку, разом із коханою вони заснували компанію здорового харчування YARO. Ця невістка Кернеса минулого року "прославилася" через скандал: дівчина опублікувала на сторінці фото на тлі Кремля (РФ), доповнивши її своєрідним жартом про "бандерівців". Дії підприємниці тоді призвели до проблем у її бізнесі: багато рекламодавців відмовилися від співпраці з Приваловою.

Про 34-річного Данила відомо, що позаминулого року він очолив закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", статутний фонд якого — 135 мільйонів гривень.

Данило Привалов із дружиною Юлією та донькою. Фото: Instagram Юлії Привалової

Оксана та Родіон Гайсинські

Цивільна дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська стала його останньою коханою.

Оксана Гайсинська та Геннадій Кернес. Фото: Instagram Оксани Гайсинської

Спільних дітей у них не було, але Кернес вважав за свого молодшого сина пасинка — Родіона Гайсинського, сина Оксани від попереднього шлюбу. Родіону скоро виповниться 27 років.

Геннадій Кернес із пасинком. Фото: Instagram Родіона Гайсинського

За даними ЗМІ, Гайсинський — співвласник компанії "Паркінг", а ще йому належить частина нерухомості на ринках "Центральний" та "Кінний". Чимало бізнес-активів Кернеса зосереджено безпосередньо в руках громадянської дружини Оксани: торгові майданчики, офіси, заклади громадського харчування. У спільній власності у мами із сином готель "Національ", регіональна телекомпанія "Тоніс-Центр", "НПК-Холдинг".

Багато чого з нерухомості Гайсинська за 1-2 роки після смерті Кернеса почала продавати. Зокрема, продала будівлю ринку на Салтівці, закрила готель "Національ", який, як повідомляють місцеві ЗМІ, також готують до продажу.

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Позашлюбна дочка Кернеса Софія

Після смерті Геннадія Кернеса стало відомо про його позашлюбну дочку Софію від Ольги Муравицької. Жінка разом із 12-річною дівчинкою проживають то в Англії, то в Україні. Сімейну таємницю розкрив друг покійного ексмера Павло Фукс в інтерв’ю журналістам.

Позашлюбна дочка Кернеса із мамою. Фото: Апостроф

Нагадаємо, колишній мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці 16 грудня 2020 року.

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