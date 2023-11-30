Потеря для всех лемков: умер глава объединения "Лемковщина" Александр Венгринович

Общественный деятель часто выступал по радио и телевидению, обсуждая важные проблемы лемковской общины.

В возрасте 84 лет умер украинский общественный деятель, глава всеукраинского объединения "Лемковщина" Александр Венгринович.

Информацию об этом обнародовал его сын Юрий в своем профиле в соцсети Facebook. Он не стал уточнять, что стало причиной смерти.

"Говорят, пока живы родители – все мы дети. Сегодня мы с братьями стали сиротами! Уже почти 9 лет, как пошла к Богу наша Мамочка, а сегодня отошел в вечность наш Папа, няньо для всех лемков!", — написал он.

Александр Венгринович родился 23 ноября 1939 в городе Криница, в Польше. Однако уже в 1945 году его с семьей депортировали в город Монастыриска Тернопольской области.

С 1990-х был заместителем председателя и впоследствии начальником Тернопольского областного общества "Лемковщина". А с 2001 года возглавил Всеукраинское общество Лемковщина.

Также являлся членом президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений. Организовал областные, краевые и всеукраинские фестивали лемковской культуры Тернопольской области.

У него осталось три взрослых сына и пять внуков.

Как сообщалось ранее, 22 ноября ушел из жизни известный украинский актер Александр Крыжановский. Ему было 66 лет.