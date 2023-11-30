Потеря для всех лемков: умер глава объединения "Лемковщина" Александр Венгринович
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Общественный деятель часто выступал по радио и телевидению, обсуждая важные проблемы лемковской общины.
В возрасте 84 лет умер украинский общественный деятель, глава всеукраинского объединения "Лемковщина" Александр Венгринович.
Информацию об этом обнародовал его сын Юрий в своем профиле в соцсети Facebook. Он не стал уточнять, что стало причиной смерти.
"Говорят, пока живы родители – все мы дети. Сегодня мы с братьями стали сиротами! Уже почти 9 лет, как пошла к Богу наша Мамочка, а сегодня отошел в вечность наш Папа, няньо для всех лемков!", — написал он.
Александр Венгринович родился 23 ноября 1939 в городе Криница, в Польше. Однако уже в 1945 году его с семьей депортировали в город Монастыриска Тернопольской области.
С 1990-х был заместителем председателя и впоследствии начальником Тернопольского областного общества "Лемковщина". А с 2001 года возглавил Всеукраинское общество Лемковщина.
Также являлся членом президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений. Организовал областные, краевые и всеукраинские фестивали лемковской культуры Тернопольской области.
У него осталось три взрослых сына и пять внуков.
Как сообщалось ранее, 22 ноября ушел из жизни известный украинский актер Александр Крыжановский. Ему было 66 лет.