Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: что известно

Киссинджер продолжал влиять на политику США до последних дней

В США умер бывший государственный секретарь Генри Киссинджер. В мае этого года ему исполнилось ровно 100 лет.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters 30 ноября. Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте, о месте и дате прощания с политиком пока ничего не известно.

Киссинджер известен тем, что занимал должность государственного секретаря США с 1973 по 1977 годы, приложив на этом посту рук огромное количество событий в мире. Среди них – окончание войны во Вьетнаме, дипломатические отношения с Китаем, "разрядка" в отношениях с СССР, переговоры по разоружению, а также налаживание связей Израиля и арабских государств.

Киссинджер продолжал влиять на политику США до последних дней. В частности, в 2008 году он был против принятия Украины в НАТО, политик считал, что она должна остаться в российской сфере влияния. В 2014 году он критиковал действия США и стран Европы, в 2022 году после начала войны в Украине Киссинджер критиковал санкции против россии и оправдывал действия российской армии.

Однако уже в январе 2023 года он круто изменил свое мнение. По его словам, сейчас существует огромная целесообразность присоединения Украины к НАТО. Кроме того, он отметил, что именно членство Украины в Альянсе станет непременной гарантией мира на планете в предстоящие годы.

В мае 2023 года Киссинджер отметил 100-летний юбилей, встретился с президентом в Белом доме, опубликовал собственную книгу – а еще свидетельствовал в Сенате по поводу ядерной угрозы со стороны КНДР. Последним визитом Киссинджера за границу стала поездка в Пекин в июле – там он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщалось ранее, Киссинджер после начала вторжения неоднократно делал противоречивые заявления. Например, 9 января в западных СМИ появилась статья Киссинджера, в которой он призвал сохранить нейтральный статус Альянса по отношению к Украине ради дальнейшего мира и пожалел Россию.