"Інакше буде складно": у США встановили дедлайн щодо схвалення допомоги Україні

Причиною затримки є розбіжність у думках республіканців та демократів щодо забезпечення безпеки кордону США з Мексикою

Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав Конгрес ухвалити рішення про виділення коштів для продовження допомоги Україні. Він наголосив, що це треба зробити до кінця року, оскільки "пізніше надати той рівень допомоги, якого потребують українці, буде надзвичайно складно".

"Ця підтримка нам потрібна негайно, щоб ми могли надавати їм допомогу безперебійно", — цитують його слова Wiadomosci.

Кірбі додав, що через зволікання Білий дім уже змушений знизити розмір пакетів зброї, які прямують до України. При цьому він спростував слова президента Володимира Зеленського, що недостатня підтримка спричинила провал українського наступу восени.

"Україна отримала те, що їй потрібно, і що кожен пакет озброєнь був сформований у координації з представниками Києва", — заявив Кірбі, додавши, що важко звинувачувати Зеленського в бажанні отримати більше зброї, щоб зупинити російську агресію.

Варто зазначити, що раніше голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер заявив, що нову допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року. Причиною затримки є розбіжність у думках республіканців та демократів щодо запропонованих змін щодо забезпечення безпеки південного кордону США.

Адміністрація президента США Джо Байдена просить додатково 61 млрд доларів, з яких майже 12 млрд планується направити на підтримку українського бюджету (фінансова допомога Вашингтона закінчилася наприкінці вересня). Більшість цих коштів піде на військову допомогу. Допомога Києву включена у широкий пакет, який також включатиме підтримку Ізраїлю, Тайваню та зміцнення кордонів.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що в США зростає опозиція щодо допомоги Україні, американці продовжують знаходити причини для того, щоб не кидати нашу країну. Наприклад, через злочини росіян проти християн-протестантів.