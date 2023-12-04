Politico: Пентагон планує офіційно заявити про брак потужностей в оборонпромі США

Американська промисловість зараз нездатна задовольнити всі потреби в озброєнні та боєприпасах

Найближчим часом у США буде вперше в історії презентовано проєкт Національної оборонно-промислової стратегії. В документі Пентагон збирається офіційно вказати, що американські компанії не здатні швидко задовольнити світовий попит на озброєння, зокрема через затяжну війну в Україні та бойові дії Ізраїля проти Сектору Гази.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на проєкт документа, який потрапив до розпорядження журналістів. Голова відділу закупівель Вільям Лаплант, вказується у матеріалі, найближчими днями презентує стратегію.

Один з головних висновків документа – наразі, у своєму теперішньому вигляді оборонно-промислова база США не має потрібного потенціалу, можливостей, стійкості, запасів, та не здатна реагувати вчасно на потребу задовольнити повний спектр військового виробництва, зберігаючи при цьому необхідні швидкість та масштаб. Інакше кажучи, США виробляє найкращу зброю у світі, але не здатні робити цього швидко.

"Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки Сполучені Штати стикаються з імперативами підтримки активних бойових дій, одночасно стримуючи більшу і технічно досконалішу загрозу, що насувається в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказано у проєкті.

При цьому наголошується, що потенціал китайської промисловості зараз значно перевищує потенціал не тільки США, але й ключових союзників Америки у Європі та Азії. Пандемія 2020 року продемонструвала, наскільки вразливими можуть бути ланцюжки постачань. А вторгнення росіян в Україну та війна Ізраїля проти ХАМАС показують, яким великим є насправді обсяг промислових потреб та відповідних ризиків.

"Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", – сказано у звіті.

Пентагон планує розв'язати цю проблему, створюючи надійніші ланцюги постачань, нові інвестиції у малий бізнес, розширяючи інновації у виробництва. Тільки так США можуть отримати усі засоби для того, щоб стримувати потенційних супротивників, а у разі війни швидко перемогти їх.

"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто не має жодного відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва. Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони… Цей заклик до дій може здатися великою ціною, але наслідки бездіяльності або невдачі набагато більші", – резюмували у Пентагоні.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в той час, як президент України Володимир Зеленський попереджає західні країни про велику потребу українських воїнів у 155-мм снарядах, російський терористичний режим отримав мільйон снарядів від свого союзника, Північної Кореї. Це означає, що Захід програє "снарядні перегони" з росією та її авторитарним поплічникам.