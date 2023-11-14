На скільки затягнеться війна в Україні? ЗМІ озвучили прогноз західних чиновників

Ні росія, ні Україна не готові йти на компроміси

Представники Заходу все частіше беруться прогнозувати, скільки триватиме війна в Україні. Такі розмови поглиблюють на тлі меншого, ніж очікувалось, успіху у контрнаступі, що пов'язують із затримкою надходження військової допомоги.

Аналітики видання Economist проаналізували та дійшли висновку, що чиновники західних партнерів роблять ставку на те, що війна України з росією триватиме ще 5 років. Хоча раніше у США робили прогноз на те, що війна закінчиться протягом наступних пʼяти років.

"Західні чиновники дедалі частіше вважають, що війна в Україні може затягтися ще на п'ять років", — йдеться у повідомленні. Проте, додається, що ні росія, ні Україна не готові йти на компроміси та поступатись територіями, але й вийти з глухого кута не зможуть. Також війну, яку розпочала росія, вважають чи не найбільшою з часів Другої світової.

Economist зауважує, що навіть без війни військовий потенціал Заходу зазнає величезного тиску останніми роками. Війна в Україні стала нагадуванням про те, скільки боєприпасів витрачається у великих війнах, а також про те, наскільки мізерними є західні арсенали — і засоби їхнього поповнення — насправді. Америка різко збільшує виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Навіть тоді їхнє виробництво в 2025 році, швидше за все, буде нижчим, ніж у росії в 2024 році.

Уваги західних країн потребує і Ізраїль, що так чи інакше впливає на підтримку України. Але обидві війни можуть затягнутись, що призведе до ухвалення вимушених компромісних рішень. Про це каже Марк Канкіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, мозкового центру у Вашингтоні.

"Декілька систем, які потрібні Україні для її контрнаступу, можуть бути недоступні в тій кількості, яку хотіла б Україна", — додає він.

Більша проблема полягає в тому, що реально США не здатні озброїти себе та своїх союзників одночасно. Уже відомі випадки, коли Вашингтону довелось довелося перекинути кілька снарядів, спрямованих на Україну, до Ізраїлю.

"Якщо наші виробничі лінії вже намагаються йти в ногу з потребами озброєння України, — зазначає Іскандер Реман з Університету Джона Гопкінса в нещодавній статті про затяжні війни, — вони будуть повністю перевантажені у разі фактичної тривалої, рівноправної війни, коли можливий конфлікт з таким супротивником, як Китай".

КНР береться до уваги, адже це країна, яка може суттєво підтримувати росії у війні. До того ж Китай почав нарощувати виробництво зброї у тих кількостях, до яких Заходу ще далеко. А протистояння

Ці виклики вказують на глибшу напругу в американській оборонній стратегії. З 1992 року американські військові планувальники дотримувалися того, що було відомо як стандарт "двох війн". Американські збройні сили мали бути готові вести дві одночасні війни середнього розміру проти регіональних держав — скажімо, Іраку чи Ірану — а не просто одну велику війну. У 2018 році адміністрація Трампа змінила це на стандарт "однієї війни": на практиці це зобов’язання мати можливість вести війну або в Європі, або в Азії, але не в обох одночасно. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дотримувалась цього підходу.

Також аналітики не відкидають провокацій від росії у питання Тайваню, адже це відкриє ще один фронт для США і ще більше відверне від України.

"Як і в часи "холодної війни", кожна криза, якою б вона не була, може розглядатися як випробування американської або китайської могутності, що втягує кожну з країн", — сказано в матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Конгресі США побоюються поглиблення проблеми з наданням допомоги Україні.