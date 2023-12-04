Politico: Пентагон планирует официально заявить о нехватке мощностей в оборонпроме США

Американская промышленность сейчас не в состоянии удовлетворить все потребности в вооружении и боеприпасах

В ближайшее время в США впервые в истории будет представлен проект Национальной оборонно-промышленной стратегии. В документе Пентагон собирается официально указать, что американские компании не способны быстро удовлетворить мировой спрос на вооружение, в частности, из-за затяжной войны в Украине и боевых действий Израиля против Сектора Газа.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на проект документа, попавшего в распоряжение журналистов. Глава отдела закупок Уильям Лаплант, указывается в материале, в ближайшие дни презентует стратегию.

Один из главных выводов документа – сейчас, в своем нынешнем виде оборонно-промышленная база США не имеет нужного потенциала, возможностей, устойчивости, запасов и не способна реагировать вовремя на потребность удовлетворить полный спектр военного производства, сохраняя при этом необходимые скорость и масштаб. Иными словами, США производит лучшее оружие в мире, но не способны делать этого быстро.

"Это несоответствие составляет растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с императивами поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая большую и технически более совершенную угрозу, надвигающуюся в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в проекте.

При этом отмечается, что потенциал китайской промышленности сейчас значительно превышает потенциал не только США, но и ключевых союзников в Европе и Азии. Пандемия 2020 года продемонстрировала, насколько уязвимыми могут быть цепочки поставок. А вторжение россиян в Украину и война Израиля против ХАМАС показывают, как велик на самом деле объем промышленных потребностей и соответствующих рисков.

"Стало понятно, что недостаточные производственные мощности и возможности снабжения глубоко укорененной проблемой на всех уровнях цепей снабжения", – сказано в отчете.

Пентагон планирует решить эту проблему, создавая более надежные цепи поставок, новые инвестиции в малый бизнес, расширяя инновации в производстве. Только так США могут получить все средства, чтобы сдерживать потенциальных противников, а в случае войны быстро победить их.

"Мы должны поощрять участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто не имеет никакого отношения к Министерству обороны или оборонного производства. Нация должна сплотиться ради совместной обороны… Этот призыв к действиям может показаться большой ценой, но последствия бездействия или неудачи гораздо больше", – резюмировали в Пентагоне.

Напомним, "Телеграф" писал, что в то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает западные страны о большой потребности украинских воинов в 155-мм снарядах, российский террористический режим получил миллион снарядов от своего союзника, Северной Кореи. Это означает, что Запад проигрывает "снарядную гонку" с россией и ее авторитарным приспешникам.