Амбициозные планы США увеличить производство снарядов будут реализованы только в 2025 году, а Европа не может производить больше, чем сейчас

В то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает западные страны о большой потребности украинских воинов в 155-мм снарядах, российский террористический режим получил миллион снарядов от своего союзника, Северной Кореи. Это означает, что Запад проигрывает "снарядную гонку" с россией и ее авторитарными приспешниками.

Об этом пишет издание The Telegraph. В материале отмечается, что именно благодаря поставкам из КНДР россияне смогли начать на фронте активные действия, прежде всего, наступление на Авдеевку.

Европейский Союз вынужден был признать, что до марта 2024 не сможет передать Украине миллион снарядов, как планировалось. Более того, все, что смогла Европа – передать Украине 300 тысяч снарядов, преимущественно из национальных запасов.

Депутаты и министры обвиняют военную промышленность, ослабленную после окончания Холодной войны. Сейчас Украина выстреливает около 6000 155-мм снарядов в день, россия – 20 000 снарядов всех своих основных калибров в день. Это столько же, сколько европейские производители вместе производят в месяц.

США пытаются исправить ситуацию, активно наращивая производство снарядов. Украине передаются кассетные боеприпасы, в 155-мм снарядах нуждается также Израиль.

В ноябре Пентагон обратился к Конгрессу с требованием выделить 3,1 млрд. долларов на расширение производства снарядов и приобретение боеприпасов. Эта сумма будет разделена между двумя указанными целями. Однако амбициозные планы США довести производство снарядов до 100 000 единиц в месяц могут быть реализованы не раньше 2025 года.

"Медленные темпы, которыми союзники наращивают производство артиллерии, означают, что Украина вряд ли сможет переломить ситуацию на поле боя", – резюмирует издание. Впрочем, как считают журналисты, ни Украина, ни у россии нет достаточных запасов снарядов, чтобы существенно подвинуть линию фронта. К тому же россия теряет в четыре раза больше артиллерийских систем в месяц, чем ВСУ – то есть, у Украины есть все шансы удержаться в обороне.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил слова главы МИД Украины Кулебы о снарядах, а также о том, что у ЕС проблемы с промышленностью.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 26 октября подтвердил, что Европейский союз поставил Украине лишь одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов.