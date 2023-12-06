Закрытый брифинг Сената США превратился в жаркую ссору: что по Украине

Заседание назвали "пустой тратой времени"

Конгрессмены США рассказали о том, как прошел закрытый брифинг, на котором обсуждали голосование за пакет помощи Украине. Однако, как оказалось, встреча была достаточно напряженной и не имела ожидаемых результатов, ведь выйти из тупика не удалось.

Более того, брифинг превратился в бурную ссору, ведь многие законодатели были не рады отказу включить более жесткую иммиграционную политику в пакет помощи. Об этом информирует CNN.

По словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, спор разразился после того, как лидер меньшинства Митч Макконнелл попросил сенатора-республиканца Джеймса Ленкфорда из Оклахомы выступить с докладом о границе вместо того, чтобы задать вопрос об Украине журналистам.

Чак Шумер отметил, что один из республиканцев "проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов, спрашивая его, почему они не уехали на границу". Источники иностранного издания сообщили, что кричал сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

По словам Коттона, участники брифинга "отказались отвечать на какие-либо вопросы о кризисе на границе или о том, что мы можем сделать, чтобы разрешить этот кризис".

А вот сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что в зале уже в начале заседания возникла напряженность, потому что "никто не говорил о границе (иммиграционной политике)".

По мнению республиканцев, брифинг оказался бесполезным тратой времени, ведь там не обсуждали новую информацию. Некоторые республиканцы даже покинули заседание раньше.

"Это было более драматично, потому что у вас есть целая политическая партия, которая, похоже, готова спустить поддержку Украины и Израиля в унитаз, потому что они предпочитают иметь широко открытую границу, а не поддержку Украины и Израиля", – заявил сенатор Кевин Крамер.

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни отметил, что его партия хочет помочь и Украине, и Израилю, но необходимы более жесткие меры по безопасности границы.

"Они не хотят этого делать. Поэтому республиканцы просто уходят с брифинга, потому что присутствующие там люди не хотят обсуждать, что нужно для того, чтобы договориться", – отметил он.

По словам сенатора Роджера Маршалла, его коллеги из Республиканской партии хотели бы больше сосредоточиться на миграционной политике во время брифинга и были разочарованы отсутствием разговора по этому поводу.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер подчеркнул, что последствия прекращения помощи Украине будут "преследовать" США в течение десятилетий.

"Разведка уже несколько месяцев говорит о том, что Путин думает, что он может переждать Запад и переждать Америку. И чего я не понимаю от некоторых моих друзей, так это того, готовы ли мы доказать, что он прав", – добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стала известна причина, почему президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление на секретном брифинге в Сенате США.