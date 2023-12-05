Может быть провальным, но... В Сенате США назвали дату голосования за помощь Украине

На сей раз ставки голосования выше обычного

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер назначил первое голосование по запросу президента Джо Байдена на предоставление помощи в размере 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и усиления безопасности на границе. Голосование запланировано на среду, 6 декабря.

Как пишет Politico, голосование может оказаться провальным из-за оппозиции Республиканской партии, которая возникла вокруг вопросов безопасности границы, зашедших в тупик. По мнению некоторых сенаторов, приближение дедлайна поможет им сосредоточиться.

При этом, сенатор Том Тиллис, один из участников переговоров, заявил, что неудавшееся голосование может стать "необходимым следующим шагом". Отмечается, что на этой неделе ставки голосования выше обычного, поскольку речь идет не о партийном законопроекте в традиционном понимании, а о большом финансовом пакете помощи для некоторых из ближайших союзников США.

Голосование, которое запланировано на среду, будет технической попыткой преодолеть сопротивление Республиканской партии, которая не дает возможности начать дебаты по законопроекту.

"Нам нужно работать над законопроектом, чтобы, если мы придем к согласию, могли двигаться быстро. Сенат движется очень медленно", — сказал сенатор-демократ Крис Мерфи.

В течение нескольких недель республиканцы предупреждают, что заблокируют голосование по запросу Джо Байдена бещ соглашения по вопросу границы. Таким образом, голосование представляет собой сложный процесс, который требует политических компромиссов и усилий со стороны обеих партий для достижения согласия и предоставления помощи ближайшим союзникам США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский планирует обратиться к конгрессменам в Штатах перед началом голосования за предоставление помощи Украине.