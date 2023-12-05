СМИ: Зеленский планирует обратиться к конгрессменам перед голосованием за помощь Украине

Зеленский должен проинформировать сенаторов о плане войны в Украине и необходимости предоставления дополнительной военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к конгрессменам в США в преддверии того, когда они будут голосовать за помощь Украине. Обращение состоится по защищенной видеоконференции во время секретного брифинга перед голосованием.

Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на слова лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера. По его заявлению, Зеленский должен проинформировать сенаторов о плане войны в Украине и необходимости дополнительной военной помощи.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге", – отметил Шумер.

В этот же день должно пройти голосование за объединенный пакет помощи Украине, Израилю, Тихоокеанскому региону и финансированию на укрепление южной границы США. Украине в этом пакете планируется выделить 61 млрд. долларов.

Как сообщал Телеграф, несмотря на то, что в США растет оппозиция помощи Украине, американцы продолжают находить причины для того, чтобы не бросать нашу страну. Например, из-за преступлений россиян против христиан-протестантов.

Соединенные Штаты Америки считают главной задачей на данный момент помочь Украине пройти зиму. Поэтому Вашингтон принял решение сосредоточиться на трех приоритетах оказания помощи Украине – усиление украинской ПВО, укрепление энергетической инфраструктуры и создание запасов оборудования.