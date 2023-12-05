Може бути провальним, але... У Сенаті США назвали дату голосування за допомогу Україні

Цього разу ставки голосування вищі за звичайне

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер призначив перше голосування на запит президента Джо Байдена на надання допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та посилення безпеки на кордоні. Голосування заплановане на середу, 6 грудня.

Як пише Politico, голосування може виявитися провальним через опозицію Республіканської партії, яка виникла навколо питань безпеки кордону, що зайшли в глухий кут. На думку деяких сенаторів, наближення дедлайн допоможе їм зосередитися.

При цьому сенатор Том Тілліс, один з учасників переговорів, заявив, що невдале голосування може стати "необхідним наступним кроком". Зазначається, що цього тижня ставки голосування вищі за звичайне, оскільки йдеться не про партійний законопроект у традиційному розумінні, а про великий фінансовий пакет допомоги для деяких з найближчих союзників США.

Голосування, яке заплановане на середу, буде технічною спробою подолати опір Республіканської партії, яка не дає змоги розпочати дебати щодо законопроекту.

"Нам потрібно працювати над законопроектом, щоб, якщо ми дійдемо згоди, могли рухатися швидко. Сенат рухається дуже повільно", - сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Протягом кількох тижнів республіканці попереджають, що заблокують голосування на запит Джо Байдена про угоду з питання кордону. Таким чином, голосування є складним процесом, який вимагає політичних компромісів та зусиль з боку обох партій для досягнення згоди та надання допомоги найближчим союзникам США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський планує звернутись до конгресменів у Штатах перед початком голосування за надання допомоги Україні.