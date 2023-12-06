"Ситуация меняется": названа причина отмены выступления Зеленского в Сенате США

Глава государства планировал обратиться к сенаторам США относительно военной помощи

Выяснилась причина, по которой президент Украины Владимир Зеленский отменил ранее запланированное выступление на секретном брифинге в Сенате США. Сложившуюся ситуацию прояснил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что в Украине война и ситуация постоянно меняется. Это и стало основным поводом для отмены. Такое заявление Рустем Умеров сделал в интервью Fox News.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — объяснил министр обороны.

Напомним, что запланированное на вторник, 5 декабря, выступление президента Украины перед законодателями США было отменено "из-за возникшего в последний момент вопроса". Украинский лидер не появился и с помощью онлайн-связи на брифинге в Палате представителей по Украине, где планировал рассказать о ходе войны перед ключевым голосованием по выделению помощи.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на 6 декабря Сенат США назначил голосование по пакету поддержки Украины на сумму более 61 миллиарда долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит запрос администрации Байдена на средства на помощь Киеву.