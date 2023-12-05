В США провалились переговоры об иммиграции: помощь Украине может быть сорвана, как это связано

Разногласия между демократами и республиканцами не утихают

Крах переговоров по иммиграции (согласование мер борьбы с нелегальной миграцией в США, которые включили в один проект с помощью Украине) в Сенате угрожает сорвать пакет мер национальной безопасности президента Джо Байдена, включая помощь Израилю и Украине. Республиканцы пообещали воспрепятствовать этому пакету помощи, если демократы не согласятся ужесточить законы о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщает NBC News. По данным телеканала, в пятницу переговоры по иммиграции уже зашли в тупик из-за глубоких разногласий между двумя сторонами.

Демократы обвиняют республиканцев в неготовности идти на компромисс и попытке принять "крайне правые иммиграционные меры".

"Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут идти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято", — сказал один из помощников Демократической партии.

Республиканцы же отвечают, что уступать в данном вопросе не намерены, хотя Украину некоторые из них публично поддерживают.

"Я думаю, что существует недопонимание со стороны сенатора Шумера и некоторых наших друзей-демократов. Это не традиционные переговоры, на которых мы ожидаем достижения двухпартийного компромисса по границе. Это цена, которую нужно заплатить, чтобы получить дополнение", — сказал республиканец от штата Техас.

Напомним, как ранее мы писали, в США назначили первое голосование по запросу президента Джо Байдена на предоставление помощи в размере 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и усиления безопасности на границе. Оно запланировано на среду, 6 декабря.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский планирует обратиться к конгрессменам в Штатах перед началом голосования за предоставление помощи Украине.