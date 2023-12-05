У США провалилися переговори по імміграції: допомога Україні може бути зірвана, як це пов'язано

Розбіжності між демократами та республіканцями не вщухають

Крах переговорів щодо імміграції (погодження заходів боротьби з нелегальною міграцією до США, які включили в один проект з допомогою України) у Сенаті загрожує зірвати пакет заходів національної безпеки президента Джо Байдена, включаючи допомогу Ізраїлю та Україні. Республіканці пообіцяли перешкодити цьому пакету допомоги, якщо демократи не погодяться посилити закони про надання притулку та умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє NBC News. За даними телеканалу, у п’ятницю переговори щодо імміграції вже зайшли в глухий кут через глибокі розбіжності між двома сторонами.

Демократи звинувачують республіканців у неготовності йти на компроміс і у спробі вжити "вкрай правих імміграційних заходів".

"Демократи розуміють, що республіканці не бажають або не можуть йти на компроміс по розумній пропозиції, яка може бути прийнята", - сказав один із помічників Демократичної партії.

Республіканці ж відповідають, що поступатися в цьому питанні не мають наміру, хоча Україну деякі з них публічно підтримують.

"Я думаю, що існує непорозуміння з боку сенатора Шумера та деяких наших друзів-демократів. Це не традиційні переговори, на яких ми очікуємо на досягнення двопартійного компромісу по кордону. Це ціна, яку потрібно заплатити, щоб отримати доповнення", — сказав республіканець від штату Техас.

Нагадаємо, як раніше ми писали, у США призначили перше голосування на запит президента Джо Байдена на надання допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та посилення безпеки на кордоні. Воно заплановане на середу, 6 грудня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський планує звернутися до конгресменів у Штатах перед початком голосування за надання допомоги Україні.