Зеленский отменил онлайн-встречу с сенаторами США: подробности

В США хотят продолжить поддержу Украины, но пакет помощи на 61 млрд долларов по-прежнему заблокирован

Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, который должен был состояться сегодня, 5 декабря. Несмотря на это, в США заверили, что и дальше намерены оказывать поддержку Украине.

Об этом на брифинге сообщил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, передает "Европейская правда". Он отметил, что вместо президента Украины выступил демократ Марк Уорнер, который не менее осведомлен о потребностях ВСУ.

По словам Шумера, конференция должна была состояться в 15:00 (22:00 по Киеву) по специальной защищенной видеосвязи. Зеленский должен был рассказать американским сенаторам о ситуации на фронте и нуждах Киева в оружии. Однако в последний момент что-то произошло, и украинский президент не смог присутствовать.

Вместо президента Украины выступил Марк Уорнер, который напомнил коллегам о том, что Украине крайне необходима помощь, запрос на которую направил президент Джо Байден. Лидер демократов в верхней палате парламента США добавил, что есть необходимость и дальше поддерживать Украину, поскольку "это поворотный момент западной цивилизации, исторический момент – и откладывать это (голосование за поддержку. – ред.) больше нельзя".

Напомним, что в сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить 106 млрд долларов, из которых 61 млрд предназначается на помощь Украине. Однако сейчас пакет под угрозой — республиканцы выдвинули ультиматум. Они заявили, что не будут голосовать за дальнейшую военную помощь Украине до тех пор, пока администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой. Конкретных требований нет, но они ссылаются на "Акт о защите границы", который требует возобновить строительство стены на границе. До сих пор конгрессмены-демократы и администрация Джо Байдена были против этого.

По информации нардепа Александры Устиновой, завтра состоится голосование в Сенате США и пакет помощи для Украины будет провален намеренно. По ее словам, наша страна стала заложником внутренних конфликтов в Америке.

"Демократы решили выбросить из пакета границу, потому что они категорически против. Теперь республиканцы завалят голосование по всему пакету. Завтра все сенаторы республиканцы, даже невероятно поддерживающие нас, будут голосовать ПРОТИВ пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. Политика такова политика", — написала нардеп.

Также, по ее информации, Владимир Зеленский не принял участие в онлайн-брифинге не из-за этого, а по другим причинам. Устинова уверена, что, вероятно, это даже к лучшему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Госдепе США сделали заявление насчет победы Украины. Союзники выступают за то, чтобы все территории были очищены от россиян.