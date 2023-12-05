Что означает победа Украины? В Госдепе США высказались четко

В Штатах считают, что Украина обязательно должна вернуть себе всю свою территорию

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше оказывать большую помощь Украине. Их цель заключается в достаточной поддержке, чтобы наша страна могла победить российскую агрессию.

Об этом официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек сказал в интервью РБК-Украина. По его словам, администрация президента Джо Байдена постоянно обсуждает с партнерами в Европе вопрос предоставления Украине ресурсов, которых будет достаточно для победы над Россией, а не только сдерживания ее агрессии.

"Ведь цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было достаточно, чтобы Украина победила. А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию. И США считают, что Украина должна решать, как вести свою самооборону" и как вести любые возможные переговоры с Россией, когда Украина сочтет, что наступило правильное время", — отметил Сайзек.

Он также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ проходит тяжело, однако украинские защитники храбро и мужественно держат оборону. В свою очередь правительство Штатов пытается давать Украине как можно больше поддержки.

"Поэтому мы понимаем, что ни одно простое решение, урегулирование не будет означать, что линия фронта останется там, где она находится сегодня. США не думают, что это то, что должно быть. И потому правительство США работает ежедневно и пытается как можно больше поддерживать Украину самому, и с партнерством со стороны европейцев", — подчеркнул Сайзек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Бельгия подтвердила свои намерения передать Украине истребители F-16, однако сроки оказались вовсе не быстрыми.