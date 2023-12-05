"США раздражены": нардеп выдал "секреты" Вашингтона насчет НАТО, помощи Украине и статьи Залужного

Информацию депутату якобы подтвердили сразу два источника в Вашингтоне

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что якобы владеет инсайдерской информацией о перспективах вступления Украины в НАТО, помощи США и мнении американцев по поводу "конфликта" Залужного и Зеленского. Дополнил это нардеп своим прогнозом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, Украине якобы не светит членство в Альянсе в 2024 году. Дескать, по данным сразу нескольких его источников в США, элиты в Вашингтоне и вовсе "раздражает" эта тема.

"Блинкен сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО. Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны", — утверждает он и добавляет "Будут какие-то движения в Альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но что в 2024-м мы станем членами – нет".

При этом, в Офисе президента Украины уже даже с этим "смирились", а также поставили себе за основную цель членство в ЕС.

По денежной помощи Украине у Гончаренко также якобы имеется информация. И она, согласно его словам, также будет тяжелой.

"Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет.

Надо понимать по Байдену. Он ждал 50 лет своего президентства. И дождался. Это не человек решительных действий и мощных шагов. Его главный лозунг: не навреди. Поэтому никакого прорыва в США по отношению к Украине – не будет. Для Белого Дома: Украина – устояла и уже хорошо. Далее они переключатся на внутренний трек и будут на выборах акцентировать внимание на экономике, здравоохранении и привычных темах для избирателей", — считает он.

Еще одной важной новостью он назвал то, что в Пентагоне якобы не рады статье Залужного.

"Хотя я думаю, что статья верна, просто ее не нужно было в американском издании давать и возможно не от Главкома. Вообще, вот это противостояние между Зеленским и Залужным в США воспринимают негативно. И очень озабочены", — пишет депутат.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Байдена срочно обратились к Конгрессу из-за помощи Украине.