"США роздратовані": нардеп видав "секрети" Вашингтона щодо НАТО, допомоги Україні та статті Залужного

Інформацію депутату нібито підтвердили одразу два джерела у Вашингтоні.

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що нібито володіє інсайдерською інформацією про перспективи вступу України до НАТО, допомогу США та думок американців щодо "конфлікту" Залужного та Зеленського. Доповнив це нардеп своїм прогнозом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, Україні нібито не світить членство в Альянсі 2024 року. Мовляв, за даними одразу кількох його джерел у США, еліти в Вашингтоні і зовсім "дратує" ця тема.

"Блінкен сказав європейцям перестати говорити з Україною про НАТО. Ніякого НАТО не буде. Тема НАТО дратує еліти США і вони чітко дали сигнал, що Україна не стане членом альянсу одразу після війни, — стверджує він і додає "Будуть якісь рухи до Альянсу. Ми отримуємо деякі поблажкі. Але що в 2024-му ми станемо членами — ні".

При цьому в Офісі президента України вже навіть із цим "змирилися", а також поставили собі за основну мету членство в ЄС.

Щодо грошової допомоги Україні Гончаренко також нібито має інформацію. І вона, за його словами, також буде тяжкою.

"Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. В 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити — дадуть. Безповоротню грошову допомогу — ні.

Треба розуміти по Байдену. Він чекав 50 років свого президентства. І дочекався. Це не людина рішучих дій і сильних кроків. Його головне гасло: не нашкодь. Тому ніякого прориву в США стосовно України — не буде. Для Білого Будинку: Україна — встояла і вже добре. Далі вони переключаться на внутрішній трек і будуть на виборах акцентувати на економіці, охороні здоровʼя та звичних темах для виборців", — вважає він.

Ще однією важливою новиною він назвав те, що у Пентагоні нібито не раді статті Залужного.

"Хоча я думаю, що стаття правильна, просто її не треба було в американському виданні давати і можливо не від Главкома. Взагалі ось це протистояння між Зеленським та Залужним в США сприймають негативно. І дуже стурбовані", — пише депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Байден терміново звернувся до Конгресу через допомогу Україні.