"Деньги на исходе": у Байдена срочно обратились к Конгессу из-за помощи Украине

Если экономика Украины падет, она не смогут продолжать воевать

В Белом доме предупредили лидеров Конгресса США, что ресурсы для помощи Украине полностью заканчиваются в этом году. В связи с этим там выступили со срочным призывом утвердить финансирование помощи Киеву.

Об этом пишет "Financial Times" со ссылкой на директора Административно-бюджетного управления США Шаланду Янг. Она направила письмо лидерам Республиканской и Демократической партий, в котором говорится, что без действий Конгресса до конца года у США закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из американских военных запасов.

Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед россии".

"Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время", — говорит она.

Янг объяснила, что поддержка Украины со стороны США имеет решающее значение и не может быть заменена другими странами.

"Если экономика Украины падет, они не смогут продолжать воевать, и точка. путин это хорошо понимает, именно поэтому россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии – что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", — отмечает она.

В Белом доме также утверждают, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружения будут отправлены в Украину и заменены новыми, произведенными в Соединенных Штатах. Согласно оценкам Янг, почти половина срочного запроса президента будет направлена на производство в США.

"Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано для приобретения передовых средств защиты от нападений на гражданское население в Израиле и на Украине – например, систем ПВО, построенных в Алабаме, Техасе, и Джорджии, а также жизненно важные подкомпоненты, полученные почти из всех 50 штатов", — сказал Янг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США установили дедлайн по одобрению помощи Украине